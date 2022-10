La recette: expérience, maturité, esprit de famille…

Un promu qui réalise un tel parcours, c’est du jamais vu mathématiquement parlant avec des adversaires comme Herseaux, Enghien, Hensies ou encore Estaimbourg: "On sait où on veut aller et comment y aller même si parfois, c’est dans la souffrance. Notre plus grand adversaire, c’est nous. Le duel contre Wiers a servi de piqûre de rappel. Ce jour-là en menant 3-1, on s’est crus trop beaux et on l’a payé au décompte final. Ce nul nous a reboostés." Et dire que les Mauves occupent la quatorzième place.