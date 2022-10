La Montkainoise B a su stopper l’hémorragie

Molenbaix B fait le boulot

En gagnant 0-2 à Herseaux B, les hommes de Fred Agboton ont engrangé trois nouveaux points précieux. Comme Risquons-Tout était au repos ce week-end, les voilà seuls en tête. "C’était sans aucun doute notre prestation la plus aboutie depuis le début de saison car on était présent du début à la fin. Et il fallait bien ça car Herseaux B possède une belle équipe qui joue proprement au sol. Un beau succès et je suis content que ce soit le jeune César Lebel qui ait inscrit notre deuxième but car il le mérite. Et puis, c’est notre cinquième match d’affilée sans encaisser, c’est bien aussi." Bref, tout va bien du côté de Molenbaix B qui reste invaincu.

Trois bons points !

Une autre équipe qui respire la forme depuis quelques semaines, c’est bien Obigies B. Les protégés de Grégory Baber sont venus à bout d’une formation leuzoise accrocheuse qui n’a cependant pas résisté au dernier quart d’heure. "Ils ont égalisé à l’heure de jeu et je dois dire que c’était assez logique car ils venaient de rater un penalty. Ils avaient mieux repris la deuxième période mais, heureusement, on a su leur couper les jambes avec notre deuxième but. Leuze a alors joué son va-tout en laissant plus d’espace, ce qui a permis de creuser un écart plus important en fin de match."

Grâce à ce nouveau succès, Obigies B pointe désormais à la quatrième place, quelques jours avant de se rendre au Risquons-Tout. "C’est certain qu’il faudra tout donner pour ne rien regretter. Au moins, on sera fixé. Pour moi, ça reste l’équipe à battre dans ce championnat. Si on veut avoir une chance de les rattraper, il faudra aller prendre les trois points là-bas."

Enfin, terminons ce petit tour des terrains par la victoire de Rumes face à Velaines B. Les Rumois alternent le chaud et le froid depuis l’entame de la compétition mais ont pris les devants en première période grâce au doublé d’Ogé avant de gérer leur avance. Pour le T2 Rémy Laurent, ce succès est avant tout celui d’un effectif qui a retrouvé de l’envie après son passage à vide de trois semaines marqué par autant de revers consécutifs.