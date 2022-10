D3A ACFF: La direction du RFC Tournai est descendue dans le vestiaire: « Les compteurs remis à zéro »

Les administrateurs, le président, Jean-Michel Cainck et Fabrice Van Robays sont descendus dans les vestiaires avant l’entraînement hier pour faire entendre leur voix: "La situation est compliquée. On pensait avoir tout fait pour mettre chacun dans les meilleures conditions et les résultats ne suivent pas. J’espère qu’on n’est pas tombé dans la facilité parce que c’est toujours difficile d’en sortir. On a remis le groupe face à ses responsabilités en demandant des actes sans qu’il soit nécessaire de tout casser en écartant Jérémy Descarpentries qui fait du bon travail", résume le manager tournaisien qui pointe les causes: "Je ne crois pas que certains sabotent le coach. C’est plutôt une concurrence saine mais mal supportée avec une pression inutile qui en résulte. On se dit qu’en cas de mauvaise prestation, on sera écarté. Il faut rester sereins, lucides et repartir à zéro."