Cette fois, le tirage au sort est favorable à Maxime

Bulletins en balade !

Pratiquement toutes les semaines, il nous arrive de recevoir des grilles transmises par voie postale, avec quelques jours de retard. Et régulièrement les "victimes" s’en inquiètent légitimement auprès de nos services quand elles s’aperçoivent qu’elles ne sont pas reprises au classement alors que leurs résultats le justifieraient. Le vendredi 14 octobre, sachez qu’on a battu des records. Lors de la récolte des enveloppes, nous avons réceptionné des bulletins des 3 et 4 septembre: ceux de Philippe Delhaye et Martine Derycke de Willaupuis, d’André Marquegnies de Lessines et Jean-Pierre Real de Wiers. Un mois et demi d’errance mais finalement arrivés à destination ! Et sur deux enveloppes, on pouvait déchiffrer la date du cachet postal: 31/08 ! Une belle balade en Wapi voire plus loin. Petite consolation: on les a pris en compte pour le général !

Rappel utile: l’adresse de L’Avenir-Le Courrier de l’Escaut Pronodix est 111 (et non plus 101 suite à une nouvelle numérotation des immeubles) à l’avenue de Maire à 7500 Tournai.