En promotion, Lessines était bye au contraire du Pays des Collines qui a profité de la venue de Binche pour remporter sa première victoire (3-1). "On a agressé tout de suite l’adversaire au service tout en tenant en réception. Je suis très satisfait des montées de Coralie Carteus à l’aile et de Fanny Durand à la passe. Ces trois points vont rassurer le groupe", se réjouit Emmanuel Hagnéré.

Succès aussi pour le PVTM à Chaumont (1-3) ! "Les services de Noémie Dupont sauvent la mise dans les deux premiers sets. Le double changement avec Elsa Temperman et Zénaëlle Detavernier a apporté un vrai plus à chaque fois", signale, pour sa part, Jérôme Hermand.

En P1, l’OTT n’aura pas montré grand-chose à La Louvière sauf pendant le troisième set (3-1). "Gaëlle Delplanque a fait le trou en quatre et on joue plus propre à ce moment-là. Par contre dans les autres sets, rien n’a marché", regrette Laurie Goffette. Dans la même série, Lessines a gagné le match à ne pas perdre en s’imposant trois sets à un face à Basècles. "La stabilité au poste de libero de Caroline Flament a rassuré tout le monde, précise Yves Lefebvre. Nolane Masure a été précieuse au centre ainsi que Vlavanna Lison aux ailes", ajoute le coach local. En face, on ne veut pas dramatiser. "Tout n’a pas été mauvais. D’ailleurs, notre troisième set a été fort semblable à ce que les filles m’avaient montré à Péruwelz, avec un excellent niveau de service et un jeu sans ballon qui m’a plu. Le groupe est très jeune et la saison reste encore longue", nous fait remarquer Franck Vivier.

Toujours dans la même série, le VPC l’a emporté à Nalinnes (1-3). "Sarah Comeyne a tout ramassé derrière. La jeune Elisa Sobrie est bien montée au deuxième set", se félicite Yves Lefebvre. Enfin, Baudour gagne en leader à Péruwelz (0-3).