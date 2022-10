Acren, le Pays Vert et Tournai pas obligés de jouer à la Toussaint !

Le souhait émis ? Respecter les Diables Rouges bien sûr, mais avoir la possibilité, de jouer le samedi 26 en journée ou en soirée pour ceux qui sont dotés d’un éclairage. Ainsi, près de 97% des clubs se sont prononcés en faveur de cette proposition. L’argument est essentiellement lié à la crise du Covid. Ils ne souhaitent pas disputer deux matches en trois jours en sachant que suite à une modification du règlement par rapport à la précédente saison, ils ont déjà perdu un remplacement sur le banc de touche.

Ces arguments, l’ACFF les a entendus et compris. Une décision est ainsi tombée en ce sens. "On a bien compris la demande des clubs et les arguments évoqués, confirme Daniel Boccar, le secrétaire général de l’ACFF. Ils ne souhaitaient pas jouer à la Toussaint. On laisse donc la possibilité à nos cercles de décaler ce match au 26 en après-midi ou le soir. Attention: la seule condition imposée, c’est qu’il y ait un accord entre les deux clubs pour organiser le match au samedi. Si ce n’est pas le cas, alors on maintiendra le match au 1er novembre."

Voilà qui permet désormais aux clubs d’Acren, de Tournai et du Pays Vert de s’organiser en conséquence en prenant contact avec leur adversaire du jour, Namur, Tamines et Manage. La REAL et le FC jouant à domicile et disposant de l’éclairage suffisant, jouer le samedi 26 au soir devrait en toute logique se faire. Pour les Athois qui doivent se rendre à Manage, les clubs seront amenés à se mettre d’accord.