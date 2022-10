Toujours le maximum pour Brunehaut

Le même scénario à la reprise avec des joueurs locaux qui mettent encore un peu plus de rythme dans les échanges. Et, moins affûtés, les visiteurs commencent à faiblir, ce qui n’échappe pas au coach des Olympiens qui lance ses jeunes dans la bataille, histoire de donner le tournis aux défenseurs adverses qui passent dès lors un très mauvais dernier quart d’heure en encaissant trois buts signés Rodriguez, Batteur et enfin Himpe qui scelle le score final à 4-1. "J’ai un quatre de base pour entamer la rencontre mais je sais que je peux compter sur les jeunes joueurs du banc pour faire la différence car ils apportent de la folie et de la vitesse au bon moment pour faire la différence. J’ai confiance en ce groupe qui me le rend bien. On est heureux avec ce début de saison mais en même temps, on doit s’attendre à des matches de plus en plus c ompliqués car on est attendus partout maintenant. Il faut travailler encore et encore afin de poursuivre sur notre lancée en prenant le maximum de points", conclut le coach brunehaltois.