Pierre Denays survole l’épreuve de Gaurain

Créé en 1979, le Cross de masse de la Rusta, a été l’une des cinq premières épreuves de la première saison de l’Acrho en 1983. Le Nordiste Éric Hellot, vainqueur de cette première édition, s’y était imposé bouclant les 8 km de l’époque en 24’06, soit une moyenne de 3’01 au kilomètre. jusqu’à ce samedi, Pierre Denays y détenait six victoires, de 2009 à 2021, dont quatre consécutives de 2009 à 2012, avec un record de l’épreuve de 29’25 sur les 9,500 km, soit 3’08 de moyenne au kilomètre.

Prenant la tête de la course dès la sortie du stade, Pierre n’a fait qu’augmenter son avance sur ses suivants. Le Tournaisien de la Rusta y a glané un septième succès, et un nouveau record de l’épreuve, bouclant finalement les 9,500 km en 28’36 soit une moyenne au kilomètre de 3’01 ; tout près de 20 km/heure ! Même avec les montées, à l’aller et au retour, le long de l’autoroute…

Deux jeunes athlètes de la Rusta terminent dans le top 10: Antonin Hostens décroche la deuxième place, en 32.52 (3.30/km), et Julien Van Durmen, se classe 6e en 34.28 (3.40). Jeff Gustin a décroché la 3e position, en 33.36, précédant Anthony Murez, 33.46, et Paul Bara, 34.06.

La course des dames a été marquée par les athlètes du TriGT. Emma Claisse termine 24e en 37.13, soit à une belle moyenne de 3.57 au kilomètre. Louise Desclée une "Espoir" de 19 ans, prend la 31e place, 44 secondes plus tard, soit à un belle moyenne légèrement supérieur à 15 km/heure. Virginie Dujardin, première A1, a pris la 34e place, en 38.09 (4.03). Caroline Opsomer se classe 51e, et 2e A1, en 40.01 (4.13). Le top 5 féminin est encore constitué de Camille Lequeue, 82e en 41.38. Charlotte Denays est 86e en 41.46, et Noémie Amorison, 99e en 42.28.