Pas de miracle en finale pour les valeureuses Kainoises

Un gouffre que l’envie de bien faire des Tournaisiennes n’a pas suffi à combler. "Avec une défaite 6-0 6-0 et une autre 6-4 6-4 lors de la première rotation, la messe était déjà dite." Loin de baisser les bras, les Kainoises ont sauvé l’honneur pour finalement s’incliner 1-3. "Ça reste un beau parcours, d’autant plus qu’avant cette compétition, plusieurs filles de l’équipe n’avaient jamais évolué ensemble. Il a fallu créer des automatismes. Ça a suffi pour se frayer un chemin jusqu’en finale, mais pas pour battre Neupré. Sans regret…"

Belle collaboration Vaulx-Kain

La compétition aura permis aux Kainoises de porter haut les couleurs de leur club, mais aussi celles du voisin vallois. En effet, l’AFP avait autorisé les compétiteurs à évoluer dans un autre club que le leur pour cette compétition inter-équipes. Sous la bannière kainoise, on retrouvait donc des filles du club local, mais aussi des éléments du Vautour et une joueuse de Soignies. "Ça, c’est vraiment une toute bonne idée, sourit la capitaine Ghio. Sans se soucier du club où nous sommes affiliées, cette formule nous a permis de nous retrouver entre copines."

Quant à cette finale perdue, ce n’est sans doute que partie remise. Dans le futur, des filles comme Marie Maligo, Anne-Charlotte Lebailly et Charlotte Antkowiak viendront se greffer à l’équipe. "Avec ces renforts, nous aurions sans doute inversé la tendance. Elles font déjà partie du groupe… mais elles n’ont pas encore 35 ans." Patience, dans quelques années, cette équipe sera quasi imbattable. Et en son sein, on sourit déjà à l’idée de prendre sa revanche contre Neupré.