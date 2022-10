« La concurrence n’a de bienfaits que si elle est bien expliquée »

On n’avait rien demandé du tout mais chef, oui, chef, c’est bien compris ! On n’a même pas osé faire remarquer que ses Athois reçoivent de nouveau ce prochain week-end et que, sur le papier, la victoire semble moins costaude à aller chercher que celle de ce dernier dimanche, Gosselies restant dernier sans victoire.

« Des progrès à réaliser »

Mais on se doute que dans le chef de David Bourlard, cette semaine, le maître mot sera humilité. Oui, son Pays Vert a dicté sa loi à Tournai ; non, il n’a pas ultra-maîtrisé son sujet, même si l’adversaire pouvait difficilement revendiquer la victoire ! "J’étais très déçu de notre première période, notait le coach athois. Je n’ai pas compris ce qu’on a fait. Au repos, j’ai insisté sur une chose: la solidarité ! Le but de Zak (NDLR: El Araïchi) a permis de retrouver mes garçons tels que j’aime les voir. Là, on était dans le match et rien que par l’intensité mise durant ces 35 minutes, on mérite de s’imposer. Mais derrière ça, je constate qu’on a encore de vrais progrès à réaliser."

Depuis son arrivée à la tête de l’équipe, la réussite est au rendez-vous pour le successeur de Jimmy Hempte. Deux éléments l’expliquent… D’abord, il y a la concurrence ! "Mais elle n’a de bienfaits que si elle est bien expliquée aux joueurs, précisait le coach qui donne deux exemples sur le seul derby de dimanche. À la pause, je devais sortir Jo Eckhaut. Le grand Nes, je l’adore mais il n’était pas vraiment dedans. Peut-être avait-il laissé trop d’influx nerveux dans son geste héroïque de vendredi soir (NDLR: pour rappel, il est intervenu auprès d’un joueur faisant un malaise cardiaque en plein match). Mundine est monté et a fait la différence ! Jason Vandeville était, lui, en droit d’être déçu de ne pas commencer car il méritait de jouer mais j’ai posé un choix que je lui ai expliqué et qu’il a fini par accepter. Ce que j’attendais de lui, c’était une rentrée percutante ! Il a répondu aux attentes… C’est ainsi qu’un joueur doit gagner sa place !"

« Inutile de se projeter »

Illustration parfaite de la concurrence qui règne dans le noyau: l’entrejeu axial ! Trois places à attribuer entre Sven Leleux, très bon face à Tournai, Jonathan Eckhaut dont l’impact physique reste précieux, Adrien Vallera qui rentrera de suspension dimanche, Geo Fiévez enfin revenu de blessure, Quentin Hospied, le plus créatif de tous, et Mathieu Herbecq, le discret métronome ! "Ça prouve ce qu’on dit depuis le début de saison: il y a beaucoup de qualités dans le groupe, complétait ce dernier. Au complet et concerné, on ne doit craindre personne. On l’a vu face à Tournai qui présente de sacrés noms ! Même quand on est moins bien, on doit être capable de laisser passer l’orage. Dimanche, après cinq bonnes minutes, on s’est éteint, laissant Tournai s’installer sans toutefois se procurer d’occasions. Il y a eu la claquette d’Alex Zimine sur la tête de Brouckaert mais c’était du show pour la télé, rigolait Mathieu. On est là, on est présent, on remonte au classement et on a sûrement une bonne opération à faire ce prochain week-end en recevant Gosselies, même si on sait qu’à Ath, se projeter n’est jamais une bonne chose."

Que deux buts encaissés!

Car, à chaque fois que le Pays Vert se dit qu’il peut devenir le grand gagnant du week-end, il en devient un des perdants ! Les choses pourraient toutefois changer cette saison avec le second aspect du jeu sur lequel se basent les Athois: une défense de fer ! Sous l’ère David Bourlard, c’est deux petits buts pris et trois clean sheets. "Et ça aurait pu être mieux car la défaite 2-0 de la semaine passée était évitable. Les deux goals arrivent sur des bêtises, concédait Melvin Bonnier, qui compose avec Ricardo Di Sciacca une défense axiale fort jeune – 21 ans pour l’un et 23 pour l’autre ! – mais solide. Je pense que l’équipe n’a encaissé que six buts en huit matches (NDLR: c’est bien ça) . Avec Ricardo, on s’entend bien, on a gagné en maturité, on a appris à mieux communiquer car c’était notre grosse lacune à tous les deux. On sent aussi la confiance du coach. C’est important quand on tient un rôle clé comme celui de défenseur central." Rôle que David connaît encore mieux que sa poche !