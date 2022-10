Dottignies arrache in extremis le derby

Le Blue Gold Celles menait, pour sa part, de douze points en début de partie et toujours de six au repos avant de craquer en deuxième mi-temps face à Blaregnies qui reste invaincue tout comme Colfontaine, qui compte cependant un succès de plus et trône en tête du classement. "On s’est fait allumer à distance par un adversaire auteur de cinq tirs à trois points contre les différentes défenses que nous avons tentées. Le tournant du match fut l’exclusion de Lochegnies en fin de troisième quart. Avec l’arrêt de Vandamme et les nouvelles activités professionnelles de Simon, il est l’un des derniers à savoir mener le jeu, et sa sortie pour deux fautes techniques a désorganisé l’équipe en fin de partie. Dommage car je suis sûr qu’on pouvait gagner pour redistribuer les cartes en haut de tableau", regrettait Peter Dedeken.

L’Essor Templeuve a connu sensiblement le même sort à Herseaux, où la Frat a pris le dessus sur son hôte après les citrons, profitant de son manque d’efficacité offensive. "La sortie sur blessure de Leulier en début de seconde mi-temps nous a laissés à sept pour tenter de rivaliser avec les Mouscronnois, un poil plus adroits, notamment aux lancers-francs. Et comme on commettait pas mal de fautes par manque de fraîcheur, la victoire leur est revenue", analysait Christophe Deman.

Les Tournaisiens ont carrément récolté une belle claque à Boussu-Saint-Ghislain, de quoi inquiéter leur mentor Jérémy Dewilde. "Si, en match, on ne change pas de mentalité et notre approche des moments importants, on est mûrs pour la P4, prévient-il. Certes, Boussu présente une belle équipe mais c’est surtout notre attitude qui n’est pas la bonne." Quatre formations se partagent la peu glorieuse lanterne rouge avec un seul succès au compteur: Tournai, Estaimpuis, Frameries et Cuesmes, contre qui les Kainois ont dû renverser dans la seconde partie du match une situation compromise au repos. L’ASTEK est troisième, aux côtés de la Frat.