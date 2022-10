Déjà l’effet Éric Struelens pour Leuze ?

Dans les rangs templeuvois, Benjamin Vanhoutte restait serein dans la défaite: "Nous nous sentions vernis de ne pas avoir beaucoup de blessés depuis le début de saison mais j’étais privé de trois garçons ce dimanche et Félix Renard s’est occasionné une entorse au genou à un quart d’heure du terme. On n’a pas su poursuivre sur notre lancée et achever le travail mais le mérite en revient à Leuze qui aura livré un beau match. On peut parler d’off-day, on a raté beaucoup d’occasions. On s’est peut-être cru un peu trop beau. Avec un effectif diminué, la moyenne d’âge n’était pas un avantage pour prester au même niveau pendant 40 minutes."