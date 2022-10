P4C: un joli carton de Vaudignies B à Wasmes B

La première période est dominée par Ghlin qui profite d’une phase confuse pour ouvrir la marque à la 25e sur une frappe bien croisée de Terrier. Pommerœul remonte avec plus d’intentions en seconde armure. Un bon mouvement collectif permet à Garry de rétablir la parité à la 65e. Le relâchement de la défense visiteuse aurait pu permettre à Ghlin de faire 2-1 sur deux occasions franches. Malgré des changements offensifs dans le dernier quart d’heure, les visiteurs n’arrivent pas à changer le score qui semble logique vu la physionomie du match.

Wasmes B – Vaudignies B 0-5

Après un round d’observation, Vaudignies prend la direction des opérations au premier quart d’heure en commençant par concrétiser deux coups francs excentrés repris au second poteau par Chaltin et Gossuin. Les visiteurs confortent leur avance sur deux phases conclues par Starquit et Delestray. Légèrement acculé en seconde période, Vaudignies reste bien organisé, sans donner l’opportunité à Wasmes de créer le danger dans sa surface de réparation. Gossuin inscrit le score de forfait sur une frappe en pleine lucarne.

Meslin GM B – Lens B 1-1

Après une belle entame, Meslin relâche au niveau de la concentration et laisse Lens prendre les devants sur une mauvaise relance mise à profit par Cristofaro à la 13e minute de jeu. Les locaux reprennent les choses en main les vingt dernières minutes de la mi-temps. Juste avant le retour aux vestiaires, Avenne récupère un coup franc du milieu de terrain et surprend la défense pour l’égalisation. La seconde période est partagée sans grosse occasion de part et d’autre. Le nul est logique.