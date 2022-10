« On le voit, le fossé n’est plus si grand »

Mais il y a eu l’habituelle réaction d’orgueil du CNT ! "Et c’est là que je suis content à l’issue de ce revers. À 6-2, on a répondu présent. On a fait jeu égal voire mieux face au grand Mouscron. Je n’ai même pas peur de dire qu’on était mieux que lui: on nageait mieux, plus fort, plus vite que nos adversaires qui ont répondu par de l’agressivité souvent saine dans le chef de certains, parfois malsaine dans le chef d’autres. Si on jouait à tout prix la gagne, ça m’aurait dérangé mais là, car on reste dans l’apprentissage, ça ne me déplaît pas, mes gamins ayant vu ce que c’était un adversaire qui joue plus sur son métier que sur ses qualités de polo. Ça nous servira pour le match face à Anvers qui constitue le véritable objectif du mois d’octobre."

Face à l’AZC, il faudra faire preuve de plus de justesse devant le but pour engranger un résultat positif. "Quand tu galvaudes rien que deux duels face au gardien, tu ne peux pas battre Mouscron. Mais tu ne le feras sans doute pas non plus contre Anvers ! On sait bien où le bât blesse, ce n’est pas nouveau. Mais il y a un point positif: tout le monde voit que le fossé entre Mouscron et nous ne cesse de s’atténuer."