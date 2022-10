Nouvelle leçon de combativité à Luingne

Pas de retour providentiel du côté des Luingnois avant ce derby, six joueurs de la P3 étant sur la feuille, alors que Lelièvre retrouve sa place entre les perches péruwelziennes après l’intermède signé Vandendooren. Le derby aurait pu basculer dès la neuvième minute mais C. Dupont stoppe du bout du pied l’essai croisé d’Hostens.

Luingne équilibre les tentatives, Bulteel succédant à Hostens, Scorza manquant une belle opportunité au second poteau après une tête trop enlevée de Dupire dans l’autre rectangle. La deuxième réelle chance péruwelzienne émane de la chaussure de Milito dont la volée flirte avec le poteau gauche de C. Dupont. Ce dernier produit quelques frissons sur l’échine des supporters locaux lorsqu’il rate sa sortie devant Gahungu, Delcourt sauvant la mise locale devant sa ligne de but. Un tournant dans la rencontre car une minute avant la pause, M. Dupont frappe sur la transversale visiteuse avant le dégagement d’Hennebicq en corner. Sur celui-ci, Catteau trompe la vigilance de Lelièvre.

Ce goal donne encore plus d’énergie aux promus après la pause. Il en faut car Péruwelz domine son sujet mais la précision manque en zone de conclusion. Gahungu et Bah ne cadrent pas, et ce dernier frappant encore les filets latéraux dans la foulée. Quatre minutes plus tard, Andry décoche un obus qui s’écrase sur la latte de C. Dupont à la 62e ! Après une nouvelle tentative de Cortvrint, c’est autour d’Heddadji de toucher l’armature du but luingnois (69e) ! Les visités ne parviennent plus à s’approcher de Lelièvre et montrent des signes de fatigue après une débauche d’énergie de tous les instants. Hennebicq au-dessus et Milito, sur coup-franc stoppé par C. Dupont, ne parviennent pas à ramener l’égalité au marquoir. Pas plus que Delattre dont la volée s’égare de peu à côté de l’objectif.

Luingne s’impose avec ses réservistes de luxe qui ont réussi à faire oublier les onze absents au coup d’envoi. Si les Péruwelziens n’ont pas eu de réussite en seconde période, il leur a manqué ce petit rien pour contrecarrer l’abnégation sans faille des locaux.