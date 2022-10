L’Essor par le chas de l’aiguille

Le déplacement à Colfontaine n’a pas été simple bien que les Colfontainoises restent cloîtrées dans la zone dangereuse du classement. Kain les avait battues in extremis la semaine précédente et cette fois-ci, c’est Templeuve qui a failli s’y casser les dents. Céline Musy félicitait ses coéquipières après cette victoire précieuse. « On a trop vite commis beaucoup de fautes mais notre pressing nous a permis de faire de gagner des ballons. Sophie Deglé est restée sur le banc en troisième période à cause de ses fautes. Elle est remontée en force sur les parquets pour la fin du match et nous a bien aidées avec ses shoots à distance. Colfontaine a manqué de sang-froid en fin de rencontre et nous en avons profité pour gagner. » S.F.