Le beau temps incitait plus à la flânerie qu’à jouer au football, c’est sans doute ce qui animait l’esprit des acteurs et qui déboucha sur une rencontre décousue. Ajoutons à cela un arbitrage ne laissant pas se développer le jeu et le décor est planté. C’est suite à une grosse erreur en défense que Kostenko va ouvrir la marque à la 21e. Un corner de Brunati et une solide reprise de la tête de Leliveld et c’est l’égalisation à la 25e. C’est 1-1 au repos. Suite à un coup franc dévié Dembrimont fait 1-2 à la 47e. À la 56e minute de jeu, c’est une reprise de volée de Cammarata, à la réception d’un coup franc lui aussi, qui débouche sur une nouvelle égalisation. Ghlin aura le dernier mot avec un but de Houdart que l’on soupçonne être entaché d’un hors-jeu préalable. Toujours est-il que Pommerœul ne fut pas bon cet après-midi, raison principale pour laquelle il s’est malheureusement incliné !

Tertre-Haut. B – Meslin GM 2-3

Les choses ne vont pas traîner bien longtemps, les retardataires en ont été pour leurs frais. Dès la minute initiale, Delneste est à la retombée d’un long ballon et ouvre le score. À la 3e minute, une longue rentrée en touche est mal dégagée, Cavallaro en profitant pour égaliser. À la 39e, c’est un défenseur local qui vient apporter son concours bien involontaire aux visiteurs en déviant un tir de Sinty dans son propre but. C’est 1-2 à la pause. Tertre reprend bille en tête après les citrons et impose son jeu à Meslin qui procède par contres. À la 85e, Kone profite d’un ballon mal dégagé pour égaliser. Le but de la délivrance viendra lors des arrêts de jeu, Delneste profitant d’une action anodine qu’il ponctue d’un but dont il a le secret.

Harchies-Bernissart – Chièvres 3-4

C’est suite à une faute dans le rectangle sur Diallo que Delperdange met les visiteurs aux commandes en transformant le coup de réparation ainsi accordé. Diallo aura encore la possibilité d’aggraver la marque, il manque cependant de précision. Hilélis égalise dès le début de la seconde période. Diallo lui réplique et fait 1-2. Sur un centre de la droite, Hilélis remet de nouveau les équipes en parfaite égalité. Diallo replace les siens au devant sur une phase qui semblait, aux dires des deux formations, entachée d’un hors-jeu. Harchies revient à nouveau dans la partie et égalise. Harchies qui terminera la rencontre à neuf suite à deux exclusions, ce qui profitera aux visiteurs qui inscriront un nouveau but via Delperdange.

Vaudignies – Belœil B 1-0

Après une première occasion à l’issue défavorable, De Waele ouvre la marque en profitant d’un long dégagement de son gardien qui l’isole face au dernier rempart adverse qu’il mystifie. La période initiale est à l’avantage des locaux qui ont encore de belles opportunités par Rouass et Legrand. C’est 1-0 à la pause. Duhamel, le gardien local, devra effectuer un très gros arrêt en fin de partie, il dévie le puissant envoi de l’avant visiteur sur sa latte, le ballon continuant sa course au-dessus de l’objectif. Signalons l’excellent arbitrage du jeune J. Bureau.