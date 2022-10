Le Tremplin Mouscron perd sans démériter

La jeunesse hurlue n’a pas réussi à remporter une troisième victoire lors du déplacement en terres sonégiennes. Les adaptations tactiques de Patrice Châtelain n’ont rien pu faire. « On a fait une défense individuelle en première période. On a été dépassé par leur vitesse et leurs fixations. On est alors passé en zone ce qui les a perturbées. Malheureusement, on ne marque pas ! Il y avait pourtant des possibilités pour marquer davantage. Leurs filles étaient adroites à trois points, ce n’est pas encore le cas chez nous. Les filles jouent en oubliant parfois d’appliquer ce qui a été prévu. Il faut mettre de l’impact à l’entraînement pour que ça se voie en match. Nous sommes désormais assez nombreuses en semaine pour le faire. » Il est encore temps de progresser assez pour remporter d’autres matchs cette saison à l’Institut. S.F.