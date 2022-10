Béclers a pu compter sur le retour des frères Lacman. Dès la 7e, G. Lacman ouvre ainsi la marque. Cette avance est confortée par Delcambre à la demi-heure de jeu juste avant que Decuypere ne triple la mise. Cependant Bléharies relance le suspense en profitant d’un relâchement. À la reprise, les visiteurs profitent de la descente pour revenir à 3-2. Heureusement pour les locaux, la tête de G. Lacman permet à Béclers de reprendre son avance. Victoire logique qui donne l’opportunité à Béclers de quitter la dernière place.

Ellezelles B – Thumaide B 2-1

Ellezelles a joué avec le couteau entre les dents pour aller chercher la victoire suite à l’annonce d’un de ses joueurs de faire un pas de côté à cause d’un souci de santé. Avec une équipe remaniée, les visités se sont cherchés les dix premières minutes avant de dominer les débats et de se créer quelques occasions franches. Une phase est conclue sur un contrôle orienté de Coolen à la 19e minute de jeu pour le 1-0. Ellezelles poursuit sur la lancée et obtient un penalty qui est converti à l’heure de jeu par El Alaoui. Ensuite, Thumaide profite d’une défense trop laxiste pour revenir au score final de 2-1 via Vansteenkiste.

Havinnes B – Taintignies 1-1

Au cours de la première mi-temps, on assiste à une bataille de l’entrejeu qui se termine sur un score de 0-0 assez logique. Dès le retour des vestiaires, à la 50e, Doignon ouvre la marque pour les locaux. Havinnes B aurait pu ensuite hériter de deux penalties si l’arbitre n’était pas resté de marbre. À la 80e, la tête d’Eckman permet à Taintignies d’arracher le résultat du match nul. Bon point pris toutefois pour les locaux face à l’un des favoris.

Anvaing B – Rongy B 2-0

Renforcé par huit jeunes de 20 ans, Anvaing B a la chance de marquer après deux minutes sur un débordement de Mikus à droite qui trouve au second poteau Timmerman pour la conclusion. Le score aurait pu être plus sévère si les locaux n’avaient pas galvaudé leurs occasions franches en première période. Il faut attendre la 65e pour voir Madou mettre à l’abri les siens sur une phase amenée par Coenen et Dufranne sur le gauche. Une victoire pleinement méritée.

Leuze-Lignette B – Wiers B 0-3

La première mi-temps se joue sous le signe de l’équilibre avec des occasions des deux côtés. Après un penalty non sifflé de part et d’autre, Wiers ouvre la marque sur une action litigieuse reprise de la tête par Bakayoko à la 23e. Après la pause, Lignette s’offre une opportunité de revenir sur une phase arrêtée. Sur le contre, les visiteurs doublent la mise sur un tir de Huon à l’entrée du grand rectangle. Ayant fait tous ses changements, Leuze a du mal physiquement et finit le match à dix. Wiers en profite pour tuer la rencontre sur un ballon perdu et repris par Boucq des 25 mètres. À noter le bon arbitrage d’un membre du comité de Wiers qui fait ses débuts en tant que referee. Oh la bonne idée vu le manque cruel d’arbitres !

Brunehaut – Barry-Carrières 3-1

Après une entame très serrée où les équipes se sont rendues coup pour coup, la défense du FC Brunehaut se montre laxiste sur une phase conclue par Vandy. Les locaux se créent ensuite quelques possibilités sans toutefois inquiéter le portier adverse. Un changement tactique à la reprise permet aux visités de prendre l’avantage à la 55e sur un contre remporté par Cardon. À la 64e, Mascret lance en profondeur Williame qui double la mise. Barry essaie de revenir mais ne se crée pas d’occasions franches. Cardon conforte les siens sur un lob désaxé. Victoire méritée face une belle équipe de Barry.

Risquons-Tout B – Wodecq B 7-1

Cueilli à froid dès la 1re sur un coup franc indirect donné au second poteau pour Sanchez-Diez, le Risquons-Tout B revient rapidement sur une action fort bien construite à gauche et conclue par J. Dewitte. Puis, Thammavongsa et Mortada creuseront un peu plus l’écart. Lors de la seconde mi-temps, Wodecq n’a plus voix au chapitre et laisse J. Dewitte, L. Dewitte (2) et Bray alimenter le marquoir.