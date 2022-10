« Le premier quart-temps a été décisif »

Quant au scénario de la victoire: "Elle se construit essentiellement en première période avec ce score de 6-2 ! J’avais demandé aux garçons de bien entamé le match, de ne pas laisser Tournai se sentir à l’aise dans l’eau et de lui mettre la pression. Une fois mené 1-2, c’est ce qu’on a vraiment bien fait ! La suite n’a pas été du même niveau malheureusement. Dans le deuxième thème, on se contente un peu trop à mon goût de faire jeu égal avec l’adversaire. Dans le troisième, c’est Tom Lepoint qui nous sauve." C’est aussi ce qu’on demande à un gardien ! "Je suis d’accord et moi, j’avais demandé aux joueurs de champ de retrouver plus de concentration, de sérénité et de calme pour aborder la dernière période. Ils l’ont fait et on a vu le résultat: on a recreusé l’écart."

Là où la différence reste nette entre Mouscron et Tournai, c’est cette faculté qu’ont les Hurlus à trouver les solutions en zone offensive même quand on sent le groupe un peu moins bien ! "Le CNT est une belle équipe, capable de sortir des phases de jeu de qualité, qui progresse, qui est à surveiller au cours de la saison mais elle manque de métier. Nous, on l’a et on en profite même si, ce samedi, on a vu que l’absence d’un Alex Grman (NDLR: blessé à un doigt) est parfois préjudiciable car lui a l’art de savoir temporiser le jeu quand il le faut. Mais en face, l’absence de Jules Keunobrock était tout aussi problématique pour Tournai."