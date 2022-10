La première tranche est dans la poche

En optant pour l’intensité dans les duels et l’impact physique, Hornu empêche les locaux de développer leur jeu. Les pertes de temps et l’accumulation de fautes visiteuses font de la rencontre un match haché sans réelles occasions de but. Tout au plus, quelques phases arrêtées sèment le trouble dans le rectangle hornutois. La seconde période remet de l’ordre dans la maison belœilloise. Et Hornu commence à payer sa tactique avec l’exclusion de Rawash à la 49e. La délivrance tombe peu après l’heure avec l’entrée au jeu de Renquin qui déflore le marquoir. Hornu est KO debout lorsque Petta double la mise deux minutes plus tard. Les Unionistes héritent ensuite d’un penalty pour une faute de Koutaine sur Henry. Le fautif est à son tour exclu, réduisant sa formation à neuf avant que Renquin ne transforme la sentence. Belœil décroche, avec ce nouveau succès, la première tranche suite aux défaites de Péruwelz et de Molenbaix. Belœil peut se rendre à Péruwelz en toute sérénité même si on sait qu’il ne se contentera pas de ces premiers lauriers. L.B.