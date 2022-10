Les locaux ont beaucoup galvaudé, surtout lors de la seconde période. Difficile dans ce cas-là de revendiquer quoi que ce soit de plus que le point du nul. Lors de la deuxième mi-temps, c’est le gardien visiteur, Baré, qui va se mettre en évidence en intervenant fort à propos à plusieurs reprises, sans ses actions d’éclat, les essais de Nowak et surtout Altruy auraient pu connaître un meilleur sort.

Sq. Mouscron – Escanaffles 1-1

Sur sa première sortie de défense, Escanaffles va prendre l’avance au marquoir avec un but de Moerman. Brouillard, El Housni et Reynaert auront de belles occasions d’égaliser, sans résultat toutefois. La seconde période sera à sens unique, les locaux mettant tout devant et les visiteurs résistant au mieux. L’égalisation sera quand même de mise à la 87e avec un centre de Djeffal repris par Hani.

Esplechin – Havinnes 1-1

Une entame bien timide des meneurs de la série pour qui le gain de la tranche trotte bien trop dans les têtes. Incapables de développer leur jeu habituel, ils vont rentrer aux vestiaires avec un score nul et vierge. Seignez va ouvrir la marque pour les visiteurs à la 52e et il est bien proche de doubler la mise dans les instants qui suivent, Hennebo devant s’interposer avec brio. À la 69e minute de jeu, une récupération en défense permet un contre rapide que Dubois ponctue d’un but. Un envoi de Dewaegheneire vient ensuite percuter la latte. Manque de réussite et premiers points abandonnés en chemin pour Esplechin.

Bléharies – Hérinnes 4-1

Très bonne entrée en matière des locaux qui vont toutefois bredouiller devant le but lors de leurs premières occasions. À la 17e, André ouvre la maque suite à un service de Klauner. Bapes loupe de peu l’égalisation. Marghem est plus adroit et fait 2-0 à la 33e. André et Duhaut tirent ensuite chacun leur tour sur le piquet. Filmotte rentre au jeu à la 60e et son apport sera déterminant. Il fait 3-0 à la 75e sur un centre de Marghem et est l’auteur du 4-0 à la 78e en profitant d’un corner mal dégagé. Bapes va atténuer les chiffres à la 85e.

Velaines – Ellezelles 3-1

Une faute de main est commise dans le rectangle suite à un coup franc qui vient frapper le mur. Neukermans fait 0-1 sur penalty. À la 17e, Lorand égalise d’une superbe lucarne. À la 22e, Lacroix récupère le cuir et tire pour faire 2-1. À la demi-heure, c’est encore Lacroix qui accentue l’avance des locaux (3-1). Ellezelles va copieusement dominer la seconde période mais Batteur, le remplaçant de Carels, va sortir un énorme match et faire barrage face aux assauts adverses.

Thumaide – Béclers 3-1

À la 3e, une action entre Tevel et Ducoulombier est terminée de façon victorieuse par Vanneste (1-0). Béclers va se faire insistant sur les phases arrêtées et va bénéficier d’un penalty que transformera K. Chotin. Ce dernier devra sortir par la suite en se blessant. C’est 1-1 à la pause. Thumaide pose le jeu au sol en début de seconde période et une action entre Crombin et Huon est à l’origine du 2-1 inscrit par le dernier cité. À l’ultime minute, un exploit individuel de Tevel sera l’action du 3-1 final.

Péruwelz B – Luingne B 3-1

Une formation de Luingne bien séduisante et composée d’une bonne partie de très jeunes joueurs. C’est sur un coup franc excentré que Lefebvre va faire 0-1 à la 23e. À la 26e, c’est la réplique avec un but de Saval bien servi par Plaet. À l’heure de jeu, un décalage de Leleux offre à Mincio l’occasion de faire 2-1, occasion qu’il ne rate pas d’ailleurs. À la 78e, Saval met quatre adversaires dans le vent et fait 3-1. Le gardien local Warquesse devra s’interposer brillamment sur un envoi de Catteaux.

Étoilés Ere B – FC Tournai B 0-2

Surprise en voyant la feuille de match chez les locaux avec une équipe de Tournai renforcée par des apports de joueurs évoluant à l’échelon – nettement ! – supérieur, alors que ces derniers avaient annoncé se concentrer sur leur noyau de P3. Ere doit faire face, de plus, à des problèmes en attaque depuis plusieurs rencontres déjà. À la 17e minute, un envoi de Van Wynsberghe est repoussé par Spreux mais Zouggar récupère le cuir et place un coup de tête gagnant (0-1). En seconde période, les locaux vont se ménager quelques belles occasions par Delcroix et Castel, sans succès. À la 75e, une erreur en défense va être mise à profit par Coqu pour faire 0-2 et assurer ainsi la victoire.