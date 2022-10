Douze de chute pour les Havinnoises face à Melsele

Pour leur retour en championnat de N2 après un week-end de répit, les Havinnoises de Dominique Salbeth devaient faire face à du costaud, sur le terrain de Rumillies, là où, quand elles jouaient en P2, elles avaient leurs repères. Malgré tout leur courage, les Sang et Or n’ont pas réussi à contrecarrer les plans d’adversaires flandriennes qui n’ont pas été perturbées par une pelouse un peu moins facile à jouer que celle d’Havinnes. Comme attendu, elles ont pris le jeu à leur compte pour l’emporter sans mal. Melsele a équitablement réparti ses douze buts entre les deux mi-temps : six en première et six autres en seconde. À noter la présence du côté havinnois de Fiona Ballez, la seule rescapée du groupe de la N2. L.D.