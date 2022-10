Dès les tout premiers échanges, les visités sont bien conscients de l’importance de l’enjeu mais ils font preuve d’une grande fébrilité à l’attaque et se voient rapidement menés par des Enghiennois bien emmenés par Jonathan Merckx, leur fer de lance au filet (2-8). Don Bosco tarde à réagir et l’écart se creuse encore un peu plus (11-17).

Heureusement Corentin Debliquy veille au grain et sa distribution très variée perturbe de plus en plus Enghien au bloc. L’écart diminue donc rapidement (19-22) mais les visiteurs réagissent et retrouvent leur niveau de service au bon moment ainsi que leur efficacité au filet. Ce qui leur permet de conclure plus tranquillement (21-25).

Enfin entré dans le match, Don Bosco réagit très bien dès l’entame du second set. Servant bien mieux, les garçons de François Mainil dérèglent alors complètement Corentin Dame, le libero adverse. Ils font jeu égal avec leurs adversaires jusqu’à 19 partout. Ensuite, Thomas Droulez va se charger de creuser le trou par des attaques puissantes en zone deux (23-20). Et Don Bosco gagne le set en n’étant plus inquiété par une équipe d’Enghien qui aura commis aussi quelques fautes directes pour céder à 25-21.

Toujours le même scénario

Au début de la manche suivante, Enghien n’y est plus et est rapidement mené par des joueurs locaux qui profitent de la baisse de régime du passeur adverse suite à une réception plus qu’approximative (6-2). Malheureusement pour les Tournaisiens, les visiteurs se reprennent rapidement en s’appuyant sur des attaques au centre qui ne sont pas défendues (10-10). Le score reste équilibré avant le money time, moment que choisit le jeune Enghiennois Valentin Devroede pour aligner cinq services d’affilée et tuer tout suspense (21-25).

Touché au moral, Don Bosco accuse le coup et perd un peu son volley au début du set suivant (4-11). François Mainil tente alors le tout pour le tout en effectuant trois changements. Tous s’avèrent positifs, les remplaçants parvenant même à désorganiser quelque peu le bloc adverse (12-14). Et le jeu s’équilibre à nouveau (18-18). Hélas pour l’équipe locale, le scénario tant redouté depuis le début de la saison se répète dans le money time. Les attaquants ne trouvant plus les bonnes solutions au filet sont défendus et les fautes directes réapparaissent. Ce qui permettra alors à Enghien de terminer en roue libre et de conclure la partie par un set gagné 19-25.