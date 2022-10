Craquage après la pause !

Après sa série de trois victoires, Maffle retombe les pieds sur terre et Patrick Verdun n’était pas heureux du résultat : « On livre un très bon premier quart, on s’accroche dans le deuxième puis on s’effondre en ne mettant que quinze points après la pause. On n’a plus rien réussi aux tirs et on a arrêté de défendre. Certes, Sluys était absent, Bjorn Laloy malade et Jules Andries s’est tordu le pied mais j’attendais autre chose. La semaine de pause fera du bien avant d’affronter Liège, une équipe dont je me méfie malgré son classement. J’ose espérer que cette claque sera bénéfique et qu’on se remettra en question en vue des prochaines échéances. Avec trois victoires pour autant de défaites, on est dans les temps pour le maintien mais on peut avoir des regrets car on pouvait beaucoup mieux. » V.C.