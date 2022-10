Édouard passe à l’ennemi

Quoi de plus grisant pour un club qui reçoit son rival voisin de lui annoncer la veille de leur duel qu’il a transféré une de ses plus jeunes promesses ? Il n’y a pas à dire, Tournai a fait fort avec la venue d’Édouard Thoemare, formé à Mouscron depuis ses 8 ans ! « Mais on n’a rien annoncé du tout et on n’a rien caché, se défend Sam Gomez, coach tournaisien. Édouard, ça fait trois semaines qu’il est dans l’équipe ! Il était sur la feuille de match face à La Louvière. » Jour où la feuille électronique ne fonctionnait pas, la nouvelle de Thoemare passé sous le bonnet du CNT étant ainsi passée incognito ! « Cela faisait un an qu’il venait de temps en temps s’entraîner avec Simon (NDLR : Maertens, coach en jeunes à Tournai, ancien de Mouscron) qui le connaît bien. En début de saison, il m’a demandé s’il pouvait s’inscrire chez nous. C’était ça ou il arrêtait ! Il se plaît à Tournai car il est avec des jeunes de son âge. Il sait qu’il a plus de chance d’avoir du temps de jeu. Après, tout dépendait aussi de ses études qu’il aurait pu entamer à Bruxelles mais finalement, il s’est inscrit à Lille et tout se goupille bien. Il sera peut-être aligné ce samedi face à ses ex-équipiers car la présence d’Éloi Minet est incertaine. »