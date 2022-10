Deux trios sur leur retour

Pour dimanche, David Bourlard a repris Zimine, Charlo, Leleu, Leleux, Nzuzi, Mangunza, Bonnier, Di Sciacca, El Araïchi, Vandeville, Itoua, Romont, Paternotte, Eckhaut et J. Dubois dont c’est le retour après son souci à la main, ainsi que Hospied, Herbecq et Mundine, trio qui rentre de suspension. Le coach du Pays Vert doit se passer de Vallera, suspendu, et F. Dubois en attente d’une écho pour vérifier l’état de son péroné. Jadot retourne en P3.