Des Luingnois à armes inégales pour accueillir les Péruwelziens

Les huit points conquis par Flénu n’ont apparemment pas été suffisants pour Quentin Archambeau qui a préféré remettre sa démission comité. Une surprise pour Fabrice Doyen, appelé à reprendre le noyau avec David Degavre. "On ne s’y attendait pas. Mais il souhaite s’effacer pour le groupe et le club. David et moi allons prendre le noyau en mains durant une dizaine de jours et faire le point avec le président après la première tranche. On ne devra pas se tromper lors du choix du futur entraîneur, l’objectif reste le maintien le plus vite possible. Malgré la mauvaise nouvelle, le groupe reste serein."