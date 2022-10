Avant le derby Acren - Rebecq, Luigi Nasca se confie: "La qualité de notre jeu doit se réfléter au classement"

Luigi, ce duel face à Acren n’est dès lors pas si particulier pour vous ?

Si on prend l’aspect kilométrique, pas plus que cela. On ne peut pas parler de derby. Par contre, si on se place d’un point de vue plus relationnel, on peut dire que c’est spécial. Jean-Luc Delanghe était chez nous il y a deux ans. Denis Delaunoit et Massimo Di Vita étaient dans mon groupe. Flo Smars est passé par Rebecq aussi. Moi, j’ai eu Quentin Garcia-Dominguez sous mes ordres. De ce point de vue, il y a beaucoup de proximité.

Ce match, c’est également une opposition face à une équipe en grande forme.

Si on se base sur les dernières rencontres, c’est peut-être même la meilleure avec 5 victoires en 6 matchs. Mais cela ne m’étonne pas. La Real est bien balancée. Il y a de la taille, de l’engagement, de la vitesse devant avec Koné et Tacko qui semble être la belle trouvaille annuelle de Denis Dehaene. Il y a aussi de la créativité dans le milieu avec un Quentin qui revient bien.

Que dire de votre équipe ? Fabrice Milone nous glissait que vous n’étiez pas à votre place (9e).

Tout peut aller très vite dans cette série plus que compacte que par le passé. Deux bons résultats peuvent vous faire remonter, deux mauvais plonger. C’est pourquoi je regarde plus dans mon assiette. Je constate que l’on progresse match après match. Si on poursuit, les résultats suivront forcément. On est sur une bonne série avec des succès contre Verlaine et Binche. Même si la défaite contre Stockay nous ralentit un peu. Mais c’était certainement notre plus mauvais match. Toutefois, on n’est pas mal. On espère juste que la qualité de notre jeu se reflétera en plus de points et donc par une meilleure place au classement.

Voir Rebecq cette saison, c’est la certitude de voir des buts. Minimum quatre par matchs.

On marque facilement. Mais on prend aussi trop de goals. On a beaucoup travaillé là-dessus les quinze derniers jours. Face à Acren, on devra y être attentif en étant bien compact. Et c’est bizarre à dire mais ce sera surtout quand on a le ballon qu’on devra penser à bien défendre. Parce que notre adversaire est très fort en reconversion.

Rebecq est surprenant cette année. Vous êtes les seuls à avoir battu Dison, vous battez Verlaine mais perdez contre des plus faibles sur papier. Comment l’expliquer ?

C’est une vision de l’extérieur sans voir les matchs. Contre Namur, on est rapidement réduit à 10 car mon gardien est exclu en provoquant un penalty. Je n’ai pas de 2e sur le banc et c’est Depotbecker qui va dans les cages. À 10, on revient à 2-2. À 9, on doit même gagner puis un gars de chez eux nous met une superbe praline. Contre l’Union, on doit reconnaître qu’on est tombé sur un secteur offensif bien trop fort. Depuis, les gamins sont partis dans le noyau A. Par contre, contre Stockay, rien à dire. On est passé à travers.

L’année dernière, vous aviez perdu à Acren et partager à domicile. Qu’attendre maintenant ?

Bha une victoire pour avoir tout fait (rires) ! En plus, il y aura la présentation de notre école des jeunes en avant-match. Il y aura donc un peu plus de monde. On se doit donc de montrer une bonne image afin de donner envie aux gamins (et aux parents) de venir nous revoir. On doit continuer à créer cette osmose de club tous ensemble. Sur un plan plus sportif, on veut rattraper les points perdus en route. L’objectif de la saison est de continuer à faire progresser nos jeunes, comme Contino et Vervondel qui ont fait un gros match la semaine passée, tout en ayant un classement qui reflète plus notre style de jeu. Mais pour cela, on doit prendre moins de buts.