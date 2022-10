Polo belge et polo français: « Incomparable ! »

L’expérience du polo en France pour notre duo avant la découverte de leur sport du côté belge: le grand écart ? "C’est dur de comparer mais la Superligue belge est trois têtes plus basses que l’Élite française. Mais ça s’explique principalement par, d’un côté, du professionnalisme, de l’autre, de l’amateurisme. En Belgique, tous les joueurs travaillent à côté. On s’entraîne trois fois par semaine alors qu’en France, c’est trois fois… par jour !", répond Rosty. Mehdi confirme: "C’est incomparable dans le sens où en France, j’avais autant d’heures d’entraînement en une journée qu’en Belgique sur une semaine entière. En France, vous prenez un week-end pour vous déplacer à Marseille, Nice et Aix-en-Provence ; en Belgique, le plus long déplacement, c’est 1 h 45 de trajet. D’un côté, vous ne faites que ça et vous êtes pro ; de l’autre, vous avez l’avantage de pouvoir tout combiner: travail, sport, vie familiale ! Le polo en Belgique, c’est plus cool, un peu à la bonne franquette."

« Mes amis ukrainiens se préparent à l’enfer »

Naumchyk-Sidhoum, c’est une génération d’écart: 25 ans pour le Tournaisien et 42 pour le Mouscronnois qui n’est pas prêt à arrêter. "La motivation est toujours là et puisque la santé suit également, je ne me vois pas stopper le water-polo. Et puis, je vois que je garde le niveau. La saison passée, je finis encore deuxième meilleur buteur du championnat. Pourquoi ne pas gagner une place cette année", sourit un joueur dont le visage devient plus grave quand on lui parle de son pays natal, lui qui, en mars dernier, était parti en catastrophe pour aller chercher en voiture ses parents restés en Ukraine. "Ils sont toujours à la maison, en sécurité. Ils peuvent me voir jouer au polo comme ça ! Quant à mon pays, la situation va devenir compliquée avec l’arrivée de l’hiver. Là-bas, mes amis me décrient une situation parfois sans eau ni électricité. Avec le froid qui va s’installer, ça deviendra un enfer."