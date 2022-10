Union-Kain, un match quasiment couperet

Messieurs, on ne va pas encore jouer à quitte ou double mais on n’en est déjà pas loin…

Corrado Longlez: Oui, c’est un match important ! Si on s’impose, on met Kain à sept points et si les adversaires qui nous précèdent n’engrangent pas, on peut se rapprocher.

Pierre Duhamel: Oui et non ! Non parce que si ça se passe mal, il restera encore 21 matches. Et oui parce que ce duel peut nous relancer ou nous enfoncer un peu plus.

La plus mauvaise attaque qui accueille la plus mauvaise défense, est-ce le signe d’un score de 0-0 assuré ?

Corrado: Je ne pense pas. À chaque match, on a eu des occasions mais on les a ratées. La blessure de Sakanoko nous a fait bien mal. On n’a pas été ridicules à Isières et à la REAL B. Notre gros problème, c’est qu’on n’est pas du tout constants. Et on n’a jamais aligné deux fois la même équipe.

Pierre: J’y ai pensé… Sakanoko qui inscrit l’essentiel des buts unionistes est blessé actuellement. C’est un match à enjeu, tout peut se produire: match fermé ou bien score rocambolesque !

Vous attendiez-vous à un début de saison aussi difficile ?

Corrado: Non parce que notre préparation avait été assez bonne. On a réalisé de bons matches contre des équipes de P2B et éliminé la REAL en Coupe du Hainaut. Dans pas mal de matches, on a raté des occasions de but à des moments-clés. Sans compter les erreurs individuelles. On a les qualités mais il faut le prouver sur le terrain.

Pierre: On savait que ça allait être compliqué. Le fait de ne pas débloquer le compteur trotte dans les têtes. Pourtant parfois, ce n’est pas passé loin. Je pense au duel contre Templeuve où on aurait mérité un point pour notre caractère ; on s’est incliné dans les arrêts de jeu sur une glissade malheureuse de notre gardien.

Qu’est-ce qui vous empêche vraiment de décoller dans le championnat ?

Corrado: C’est notre inconstance, et un peu la malchance aussi ! On gagne à Ere mais Sakanoko se blesse alors et je prends mon troisième carton jaune. Pour l’instant, on voit qu’on manque de cadres dans chaque ligne. Real vient de revenir, Alan Motte a passé son échographie et va seulement pouvoir reprendre.

Pierre: On est confronté au dur apprentissage de la P2 tout simplement et à une série de paramètres: la spirale négative et la confiance mise à rude épreuve ; le fait aussi de ne pas utiliser correctement nos ballons pour faire monter le bloc et le soulager, le manque cruel d’efficacité dans les deux rectangles.

Est-ce qu’on se dit déjà après huit matches qu’on va batailler toute la saison pour sauver sa peau dans la série ?

Corrado: Si on ne prend pas trois points ce week-end, on va se mettre dans une merde noire sans compter la pression qui va avec. À part Néchin et Obigies, toutes les autres équipes se tiennent de près. Tout le monde peut battre tout le monde.

Pierre: Oui, et on le savait d’entrée surtout avec le nombre d’équipes ambitieuses. On a pour l’instant rencontré des cadors, le calendrier doit nous permettre d’engranger enfin.

La chose essentielle à faire dimanche, c’est… ?

Corrado: Gagner ! Concrétiser. Rester soudés.

Pierre: Chasser les doutes avant la partie, soigner notre entame de match – dès qu’on prend un but, ça nous complique la vie – et jouer libérés.

A contrario, la chose essentielle à éviter absolument ?

Corrado: On doit à tout prix éviter de retomber dans nos travers de suffisance sur certaines phases de jeu.

Pierre: Ce serait de jouer la peur au ventre !