La Squadra à Eisden: la donne a changé !

Eisden – Sq. Mouscron (21 h 30)

En N1, 48 heures après avoir appris qu’ils affronteront Morlanwelz, l’actuel cinquième de la N2, au prochain tour de la Coupe nationale le 4 novembre, les Mouscronnois de la Squadra savent que la priorité doit être donnée à un championnat qui ne lui est pas favorable pour l’heure. Si le revers face à l’intouchable Anderlecht et le succès contre Hamme rentraient dans les plans hurlus, le récent 0 sur 6 a amené un goût de top peu. Le revers face à Hasselt, ce qui a constitué une déception, a été suivi de celui à Châtelet qui était un peu plus prévisible, surtout quand les Carolos peuvent compter sur la paire composée d’Omar Rahou et d’Umut Gundogan en si belle forme. L’idéal est donc de réagir au plus vite, dès ce vendredi soir à Eisden. En temps normal, on vous aurait dit: tout à fait possible ! Mais cette saison, Eisden paraît moins fébrile que les années précédentes, son bilan de 9 sur 12 le prouvant. Des chiffres réalisés via des résultats surprenants: défaite à Hamme, que la Squadra a donc battu, succès contre Châtelet et à Hasselt, adversaires qui ont battu la Squadra ! Et l’on ajoute un 4-0 bien tassé face à Herentals. C’est dire si la tâche des hommes de Nicolas Greco sera ardue. Mais il faut faire quelque chose avant les réceptions d’Anvers, coleader depuis sont partage face à… Anderlecht, et de Herentals, quatrième.

Brunehaut – Peterbos And. (21 h 30)

Tout continue de rouler à Brunehaut qui s’est qualifié en Coupe de Belgique il y a une semaine, dominant, certes difficilement, Waregem, autre équipe de N3 mais évoluant en série A, sur le score de 4-3 après une superbe réaction, les Flandriens menant vite 0-2. Mais une fois que Frédéric Planque a sonné la charge, les pensionnaires du hall d’Estaimpuis ont assuré leur qualification pour le tour suivant avec un tirage qui leur a réservé non pas un adversaire de N1 comme leurs dirigeants l’espéraient mais une N2, soit Bouraza Brussels. Cela n’en reste pas moins un très bon test pour se jauger quant au niveau supérieur. Car on ne vous rappelle pas que Brunehaut est en droit d’avoir des ambitions en N3C même si chacun au MFC se montre très prudent. Néanmoins, son 9 sur 9 démontre les qualités d’un groupe qui reçoit ce vendredi l’un des nombreux clubs bruxellois de la série, à savoir Peterbos Anderlecht, neuvième actuel. En fait, jusqu’à la rencontre de Coupe à domicile du 4 novembre prochain, il y a la possibilité de marquer son territoire tout en haut de classement avec Peterbos, Ares Brussels et Anderlecht United qui se succéderont. Avant des mois de novembre et décembre moins évidents sur papier, et notamment les derbies face à Leuze et Frasnes.

BA Leuze – Redstar Forest (20 h 15)

De match difficile, il en sera question pour les Leuzois qui évolueront à la maison face à un Redstar Forest invaincu cette saison et qui occupent la tête du classement avec son 10 sur 12. Mais nos régionaux ne sont pas en reste, eux qui sont bien présents sur le podium avec leurs neuf unités, ayant juste concédé une défaite à l’issue de leurs quatre premières sorties en championnat. Duel donc de haut de tableau à la LeuzArena.

Fun Anderlecht – OB Frasnes (21 h)

Ce ne sera pas le cas pour les Frasnois qui, s’ils occupent une position dans le Top 5 de la division, se rendront à Anderlecht pour y affronter une formation du Fun qui ne connaît pas une entame de saison très… fun – elle était facile ! – puisque son compteur n’indique qu’une unité après quatre journées. Et surtout 31 goals encaissés ! Redstar et Molenbeek lui en ont passé dix, Brunehaut huit: il y a sans doute une fébrilité défensive à exploiter pour Gaby Ouanane et ses troupes !