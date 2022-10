La dernière victoire de Tournai contre Mouscron: « J’étais encore joueur ! »

Demi-finale de Coupe

Le Mouscronnois Gabo Gallovich a joué cartes sur table: "Alors là, c’est une colle ! Je ne vais pas faire celui qui s’en rappelle car je ne sais vraiment plus. Tout a tellement été chamboulé avec les années Covid. Un championnat arrêté prématurément et un autre qui n’a même pas été joué: ça fait perdre tous les repères. Je ne vous serai dès lors pas d’une grande aide. Si vous avez la réponse, je suis quand même curieux de savoir…"

On se tourne vers son homologue tournaisien Sam Gomez qui aura peut-être les idées plus claires: "Sans certitude, je pense à la saison 2017-2018, et je crois que c’était dans le cadre de la Coupe de Belgique même si, plus tôt durant la saison, on avait également gagné en championnat." Complètement exact ! En phase classique, le CNT avait ainsi gagné 9-12 à Mouscron, puis 11-8 chez lui. Par contre, le RDM avait pris sa revanche en play-off, dominant Tournai 14-10. Et il avait aussi remporté en début de saison la Supercoupe sur le score de 10-7. Tournaisiens et Mouscronnois s’étaient affrontés cinq fois lors de cette saison finalement dominée en championnat par Anvers qui était sorti vainqueur d’une dernière journée folle de play-off à l’entame de laquelle le CNT et le RDM pouvaient encore aussi espérer du titre de champion. "Mais au décompte final, on était sorti vainqueur de nos confrontations directes avec Mouscron", sourit Sam. Trois à deux, en effet ! "Je me souviens bien de cette demi-finale de Coupe nationale. On l’avait disputée à La Louvière. On n’avait pas gagné de beaucoup (NDLR: 5-7) . On était sorti trop confiant de ce match puisque la semaine suivante, en finale, on se fait battre par Malines. La dernière déception de ma carrière ! Et donc, la toute dernière fois que le CNT a gagné un derby, j’étais encore joueur. constate, circonspect, le Tournaisien qui, peut-être, devrait penser à renfiler le slip de bain. Le genre de truc à ne jamais faire", sourit-il.

Le rappel de Sam suscite-t-il des souvenirs à Gabo ? "Oui, ça me revient maintenant ! Une demi-finale de Coupe et on était passé au travers. Une grosse déception car on avait déjà laissé filer le titre à Anvers. On voulait sauver notre saison avec cette Coupe mais Tournai avait été plus malin. Et juste, ça s’était passé dans la piscine de La Louvière. Décidément, c’est un bassin qui ne nous réussit vraiment pas. On en repart trop souvent avec un goût amer en bouche."

Méfiance doublée

Référence à d’autres déconvenues vécues lors des dernières saisons. La toute dernière pas plus tard que samedi dernier avec le nul concédé chez les Loups ! "Même si l’adversaire dit vouloir jouer le titre comme nous, c’est toujours un regret de laisser des points en route. On s’est créé énormément d’occasions sans arriver à les concrétiser. On avait déjà fait pareil constat à Eeklo. Mais là, c’était sans la moindre casse. Ici, contre une équipe renforcée à l’intersaison, bien en place, pouvant compter sur un gardien en feu et ayant un peu de chance par moments, ça se paie par un nul dont on peut même se réjouir en égalisant à la dernière minute. Ça fait partie du sport, il faut l’accepter, rien n’est jamais gagné d’avance. On vient de vivre une dernière mauvaise expérience en championnat et vous venez de m’en rappeler une autre vécue il y a quatre ans ; je vais donc doublement me méfier de la venue des Tournaisiens samedi soir."