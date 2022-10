Harchies doit réenclencher la marche avant au plus vite

Après trois défaites consécutives, Jean-Charles Fabrel espère avoir trouvé la bonne formule pour que son groupe renoue avec le succès: "On peut se mordre les doigts d’avoir gaspillé notre avance au classement mais on doit surtout s’en prendre à nous-mêmes. Contre Quévy et Meslin, nous avons fait preuve de beaucoup de suffisance et nous nous sommes inclinés contre des équipes bien plus motivées que nous. J’avais déjà ressenti que la confiance s’installait un peu trop après notre parcours parfait lors des cinq premières journées et les joueurs n’ont visiblement pas bien saisi le message. Dimanche passé par contre, les circonstances étaient clairement en notre défaveur lors du déplacement aux Francs Borains B puisque nous étions privés de dix joueurs et on était trop déforcé pour rivaliser avec un adversaire de grande qualité."

Le coach bernissartois espère que son équipe va se relever très vite et réagira dès dimanche contre Chièvres: "Il n’y a pas de raison de paniquer car un championnat est très long mais il faut qu’on se réveille. Il faut prendre chaque adversaire avec grand sérieux et je sais que Chièvres n’est pas à sa place actuellement. De notre côté, on espère surtout récupérer vite les blessés car si je dispose d’un groupe assez large, avoir autant d’absents en même temps complique forcément mon travail."

La carte jeune à Tournai B

En série A, le FC Tournai B se prépare à disputer un important derby à Ere B. Le coach Hichem Hamdi, qui s’est volontairement privé de renforts de nationale le week-end dernier contre Mouscron, aura cette fois besoin de toutes les forces vives: "On a effectué un test contre la Squadra afin de donner un maximum de temps de jeu à ceux qui s’entraînent régulièrement mais n’ont pas encore vraiment eu l’occasion de se mettre en évidence. Au final, il y a la défaite mais c’était une belle expérience avec des garçons motivés. Le revers s’explique par les erreurs individuelles et un certain manque de confiance mais il y a beaucoup de points positifs à retenir. Mouscron n’a d’ailleurs pas été transcendant, moins en tout cas qu’Esplechin qui, la semaine précédente, nous avait fait mal en nous imposant un gros impact offensif."

Hichem Hamdi, qui a déjà utilisé 38 joueurs depuis la reprise estivale, aspire à voir son groupe monter dans la hiérarchie du classement général: "On continue à progresser et le groupe s’entraîne d’ailleurs toujours trois fois par semaine. Les renforts de nationale viennent avec une bonne mentalité et ils savent qu’on compte sur eux. Ce sera d’ailleurs encore le cas ce dimanche à Ere où on va se battre pour les trois points. Mon groupe a les qualités pour rejoindre le Top 5 de la série. Si on arrive à faire preuve d’un peu plus de stabilité, je reste persuadé que mon groupe pourra bientôt se mêler à la course pour une place au tour final."