Tournai défait à Bruges « sur des détails »

Et pourtant, les Tournaisiens sont passés très proches d’un nul, au minimum. "On a passé les trois-quatre dernières minutes de la rencontre dans leur camp. Mais il a toujours manqué un petit quelque chose pour conclure. On a eu trop de mauvaises passes, on a commis quelques fautes à cause de plaquages trop haut. On a aussi commis l’erreur de vouloir trop disputer les rucks. Cela nous a coûté quelques fautes. Malgré tout, on a encore eu une belle opportunité d’égaliser à la fin. Mais malheureusement, Simon Degand a raté une pénalité. Mais ce n’est pas à lui qu’on doit en vouloir. On s’est trop raté. Par contre, le point positif, c’est qu’on engrange le bonus défensif. Si on le fait fructifier contre Ottignies, on oubliera vite la défaite".

« Comme le vélo, le rugby ne s’oublie pas »

S’il aurait préféré revenir avec une victoire en poche, l’avant tournaisien gardera un souvenir impérissable de son voyage dans la Venise du Nord. Car il correspondait à sa première titularisation. "J’ai effectivement fait mon retour à Tournai cette saison. J’ai commencé le rugby ici à 16 ans. J’avais effectué mes classes en jeunes avant de jouer un an en seniors. C’était en R3 avec l’équipe bis. Ensuite, j’ai dû mettre l’ovalie de côté quand je suis parti à l’armée. Comme j’étais toujours en caserne, c’était impossible pour moi de poursuivre au TRC. J’ai juste continué à m’entraîner quand je le pouvais à Marche-en-Famenne".

Mais il y a quelques mois, le Hurlu d’origine a procédé à un changement de carrière. Désormais employé à la Commune de Mouscron, il a pu tâter à nouveau le ballon ovale. "J’ai failli reprendre la saison dernière. Mais il ne restait que quelques matchs. J’ai donc patienté un peu, histoire de revenir quand il y a un véritable enjeu. Les sensations sont revenues assez vite. Le rugby est comme le vélo, cela ne s’oublie pas si vite. J’ai toutefois été surpris de revenir si vite dans le quinze. J’étais déjà très heureux d’être sur le banc lors des deux matchs précédents. J’étais chaque fois monté et j’avais même marqué un essai. Cela a dû convaincre les coachs. Et j’ai tenté de leur rendre leur confiance".