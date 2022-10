R1: Frasnes a craqué physiquement en deuxième armure

À quelques jours de la rencontre, Pierre Bouillez, le capitaine frasnois, s’inquiétait quelque peu du déplacement dans le Brabant. Déjà car les Frasnois allaient affronter une grosse équipe. Mais aussi car ils comptaient quelques absences avant ce déplacement. Pourtant, les Frasnois entamaient parfaitement leur rencontre. Ils menaient même à la pause de 7 points (14-21). Malheureusement, l’étroitesse du noyau allait leur jouer des tours en seconde armure. Les Collinards craquaient physiquement et encaissaient plusieurs essais. Le score final était toutefois bien trop lourd: 51-21.

Ce week-end, les Fourmis auront l’occasion de panser certaines plaies car ils ne jouent pas en championnat.

Ils seront par contre actifs en Coupe régionale face au RJBR (Jette) pour leur premier match de poules. Pour rappel, Cédric Bleus a décidé de s’inscrire dans cette compétition pour donner du temps de jeu à l’entièreté de son groupe. Notamment aux quelques pépites qui montent de l’école des jeunes.

Notons que le week-end sera historique pour le club car les dames joueront leur premier match à domicile samedi. Qui plus est contre Tournai ? Et comme si un derby ne suffisait pas, on aura le droit à un second pour les U14 qui connaissent un début de saison parfait.