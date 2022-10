Première défaite pour les Beaux Mollets face au leader

Les Tournaisiens de l’équipe 1 ont eu droit à un long périple au Luxembourg. Est-ce dû à la lourdeur des jambes à cause de la route ? Mais ils loupent leur entame. C’est rapidement 2-0. Coussement sonne le réveil avec le 2-1. Toutefois, les visiteurs alourdissent la marque avant la pause. En 2e, tout semble plus simple pour le THC qui ne veut plus perdre de points après un début de saison difficile. Henneghien relance la partie sur un stroke. Dans la foulée, Delmotte égalise d’un magnifique tir. Les visiteurs pousseront tant et plus mais sans trouver l’ouverture une 4e fois.