Papa le vendredi, buteur le dimanche: quel week-end magique pour Gilles Garrevoet !

« On peut viser la colonne de gauche »

Mais celui qu’on a connu à Dottignies par le passé se souviendra particulièrement de son doublé face à Jabbeke. Et pas seulement parce qu’il a offert une 4e victoire à ses troupes…

"C’était un week-end magique pour moi. Vendredi, ma femme a donné naissance à notre premier enfant. (NDLR: encore félicitations pour l’arrivée de la petite Colette). Et dimanche, comme la petite dormait bien, elle a accepté que j’aille au foot. Je suis arrivé en retard sur le coup de 14 h. Tous mes coéquipiers étaient déjà habillés. J’ai juste eu le temps de me changer, de m’échauffer un peu et de monter sur le terrain. Dans la foulée, je claquais un doublé et j’offrais la victoire à mon équipe. Je suis encore sur mon petit nuage".

Grâce à un superbe bilan de 13 sur 18, Moen occupe une superbe place sur la dernière marche du podium. "On surfe sur la bonne vague de l’année passée, surtout celle du tour final. Le groupe n’a quasiment pas changé. On a accueilli que deux nouveaux. L’ambiance de travail est incroyable et cela se reflète sur le terrain. C’est aussi la grande force de Greg Vandenbulcke. Il arrive à inculquer une excellente atmosphère dans ces groupes. On sait aussi que l’on a de grosses qualités footballistiques. Mais je dois reconnaître qu’on ne s’attendait pas à être si vite sur le podium. Mais on ne s’emballe pas pour autant. L’objectif premier reste de se mettre le plus rapidement possible à l’abri. Quand je vois les qualités présentes dans le noyau, je pense que l’on peut viser la colonne de gauche. Mais si on a l’opportunité de voir plus haut et de se qualifier pour le tour final, on jouera le coup à fond".

« Le jeu de la P1 nous convient mieux »

Gilles Garrevoet explique aussi la bonne entame de saison par une autre explication. "Le jeu de la P1 nous convient mieux. Pourtant, lors du premier match contre Heerstert, on s’est tous regardé drôle après une demi-heure. Cela allait tellement vite, sourit notre interlocuteur. Mais on a réussi à s’y adapter. En P2, nos adversaires avaient tendance à fermer le jeu et à attendre. Ici, les équipes sont beaucoup plus joueuses. C’est une division où la tactique prime. On dispose donc de plus d’espaces. On a su s’adapter à ce nouveau jeu. Et cela nous convient bien".

Les Jaunes et noirs tenteront de le prouver une nouvelle fois dimanche lors de la réception de Boezinge, un autre cador du Top 5. Un premier vrai test pour Gilles et les siens ? "On ne le prend pas vraiment comme ça. À chaque rencontre, on tente d’imposer notre jeu au maximum. Cela nous réussit bien pour l’instant".

Et peut-on compter sur un nouveau doublé de Gilles pour une nouvelle victoire ? "Je l’espère. Mais notre force, c’est le danger peut venir de partout. Offensivement, on s’entend très bien entre attaquants. Mais on a aussi un milieu très solide qui nous aide". Et c’est pour cela que la mayonnaise a parfaitement pris pour l’instant.

En P2, Dottignies a l’occasion de faire une belle opération lors de la réception de Westrozebeke (samedi à 19 h). C’est effectivement un duel entre le 5e qui réceptionne le 3e. En cas de succès, les hommes de Pascal De Vreese pourraient monter sur le podium. Et ils seraient toujours en course pour la tranche.

Un étage plus bas, Comines peut toujours espérer gagner une tranche également. Dimanche, le groupe de Mathieu Dejonckheere s’est encore un peu plus rassuré en décrochant une belle unité face au leader, Hooglede. Avec un peu plus de réussite en première mi-temps, la Jespo aurait même pu prendre les trois points. Quatrième, mais à deux points seulement de la première place, elle se déplace au Patronaat Gits dimanche (15 h). Un autre duel de haut de tableau très important face au 2e.

Dans la même série, Ploegsteert est dans le dur depuis sa défaite dans le derby. Le week-end passé, l’USPB s’est lourdement incliné face à Ichtegem (6-3). Les ouailles de Mathieu Vermeire ont reculé à la 9e place. Mais le Top 5 ne reste qu’à trois points ! Dimanche, ils accueilleront Keiem, une équipe qui ne compte que deux points de plus. L’occasion rêvée pour se relancer ?

Enfin, on termine par la P4D et par Houthem. Après n’avoir affronté que des équipes de la première colonne, le FC se déplace enfin chez un adversaire qui semble plus abordable, Poperinge B. Ce sera ce dimanche à 15 h. L’adversaire ne compte qu’une victoire et semble donc à la portée des joueurs de Thomas Magry. Mais pour espérer un bon résultat, ils devront à tout prix éviter de distribuer des cadeaux comme depuis l’entame de la saison. Les intentions dans le jeu sont bonnes. Il est maintenant temps de les faire fructifier en points.