Les Gentlemen sont de retour au Gymnase - « Difficile de ne pas les aligner »

Débarqués à La Pommeraie en décembre dernier "pour retoucher la balle" après avoir quitté Frameries deux ans plus tôt, les deux inséparables ont eu quelques orteils dans le bon classement d’Ellignies en P3B et la montée qui s’en est suivie. "On n’a joué que quelques rencontres. Cette récompense, c’était principalement celle du noyau en place", corrige Max. Il n’empêche que leur regain de motivation n’est pas étranger aux trois succès consécutifs enregistrés par le Soleil Levant ces dernières semaines en P2B. "On apporte sans doute un plus par notre placement ou notre lecture de jeu, mais reconnaissons aussi que nous avons affronté jusqu’ici des équipes de seconde moitié de tableau. Dans cette optique, le derby de samedi constituera un bon test", poursuit le plus grand des deux.

Malgré un palmarès long comme le bras, jalonné de coupes, de championnats et de montées partout où ils sont passés, Max et Steven avaient rejoint Ben Devleeschauwer sur la pointe des pieds. "À la base, on a repris pour retrouver le plaisir de jouer ensemble sur un terrain de basket, mais sans aucune prétention. Hors de question de venir grappiller le temps de jeu dévolu aux anciens du club. On a commencé par quelques entraînements, puis quelques matches, et l’envie et la passion revenant rapidement, nous sommes désormais plus réguliers, même s’il nous est impossible avec nos obligations familiales et professionnelles d’être toujours présents. Rien que pour cela, nous avons eu beaucoup de chance que l’équipe nous accepte", relève Steven.

« Finir à Stambruges ? Possible »

Après avoir fêté une énième montée en mai, le duo de choc a directement cerclé de rouge dans le calendrier ce retour au Gymnase de leurs débuts. "C’est certain que retourner là où on a vécu tant de bons moments, ce sera particulier. On ne peut pas oublier ce club ni tous les gars avec qui on est montés de P4 en P1 en raflant quelques coupes au passage. Je n’imaginais pas affronter un jour des gars comme Vinois, Trovato, Besserer ou Sinot. J’ai d’ailleurs toujours rêvé de finir ma carrière là-bas. En attendant, nous sommes très bien à Ellignies. On avait toujours pensé y venir, pour l’ambiance familiale qui y règne", confie Max. Et Steven de surenchérir: "Mon rêve à moi, c’est de nous retrouver un jour tous ensemble dans la même équipe, au sein du club qui voudra bien de nous. Pour le moment, on en rigole avec les Legrand, Laloy ou autre Waroquier. Peut-être qu’un jour ce rêve deviendra réalité, qui sait ?"

Il s’agira également d’un retour au bercail pour Ben Devleeschauwer, qui à l’instar de son frère Julien, de Lecinni, de Jeuniaux ou encore de Kevin Normand, l’autre, a évolué au Gymnase chez les jeunes. "Ce match aura une dimension particulière, c’est évident, d’autant qu’on est attendu sur le terrain mais aussi après à la buvette. Ce sera quoi qu’il arrive un chouette moment, mais on y va pour gagner", s’exclame-t-il. Le coach ellignien se réjouit chaque semaine de ses renforts, rejoints récemment par Lylian Olislager: "Je n’ai pas encore vu beaucoup Lylian, mais c’est difficile de ne pas l’aligner quand il est dispo. C’est une vraie opportunité pour nous, et ce sont eux qui sont venus frapper à la porte, avec une super mentalité. Ils tirent clairement l’équipe vers le haut et profitent à chacun d’entre nous, de par l’expérience et la sérénité qu’ils apportent. Ce trio fait forcément très mal en P2 mais c’est surtout leur envie qui amène beaucoup de positif à tout le groupe." On en est presque à se demander qui sera la prochaine perle qui viendra se greffer au collier de Ben Devleeschauwer !