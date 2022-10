Camille Laus reprend les entraînements samedi "avec l'envie de toujours progresser"

Elle a bien effectué quelques exercices, et un tour de piste où on a pu admirer sa foulée, lors de l’entraînement qu’elle a distillé à des résidents d’institutions dans les installations gaurinoises de la RUSTA (voir notre édition de mercredi) mais la reprise officielle ce sera ce samedi pour Camille Laus. "Après six semaines de break, rappelle la spécialiste du 400 mètres. C’est la période idéale pour moi. Il me faut quatre semaines pour récupérer physiquement et mentalement. Ensuite, le manque commence déjà à se faire ressentir. En attendant deux semaines de plus, j’arrive alors avec une énorme motivation. Parce que le manque est trop important".