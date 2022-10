Messieurs, quel effet cela fait-il d’envisager un derby en bord de touche ?

Axel Pio: C’est hyperfrustrant parce que c’est une blessure à laquelle je ne m’attendais pas, un lundi de Pâques au cours d’un entraînement supplémentaire parce qu’on avait quinze jours de pause avant d’affronter Tamines. C’était sans doute le signe du destin…

Mamadou Ba: C’est insupportable parce que le football, c’est toute ma vie ! Alors quand vous savez que le derby est attendu par les supporters et que vous n’en serez pas, c’est frustrant.

Mentalement, comment supporte-t-on ces moments pénibles ?

AP: Je suis quelqu’un d’assez fort à ce niveau-là. Je le vis assez bien parce que je suis dans une routine de travail ; c’est comme si je soignais une simple blessure. Les premières semaines ont été difficiles. J’en suis à trois mois, le plus dur est fait. J’espère reprendre les entraînements en décembre.

MB: Je préfère oublier les premiers mois pendant lesquels je ne pouvais pas bouger. Le plus pénible est derrière moi, je vois l’évolution tous les jours en allant chez mon kiné. J’ai repris la course depuis deux semaines. Je fais les choses intelligemment sans brûler les étapes pour être sûr d’être à 100% après la trêve.

Quand on ne joue pas, fait-on encore partie de l’équipe ?

AP: C’est un peu différent même si je suis très souvent aux entraînements et que j’ai fait la préparation physique et le stage. Je suis un cadre, un joueur important dans la préparation, je reste au contact du groupe. C’est plus compliqué dans les moments sportifs difficiles que nous vivons actuellement.

MB: Ce n’est plus du tout la même chose. Je suis les matchs à domicile, j’encourage le plus possible en donnant quelques conseils mais ça n’a rien à voir avec la présence dans l’effectif.

Comment jugez-vous le début de saison qui ne répond pas aux attentes ?

AP: On a un groupe avec énormément de qualités mais je crois que quelques éléments sont difficiles à gérer par certains: faire banquette, passer par la case P3. Le début n’a pas été mauvais mais bien les trois dernières semaines. La mayonnaise n’a-t-elle pas encore pris ? Les adversaires nous font-ils déjouer ? Je crois qu’on n’a pas encore trouvé la stabilité. La charnière centrale a changé six fois sur huit…

MB: Bizarre, je ne trouve pas d’autre mot pour caractériser la situation. En voyant l’équipe en début de saison, je me suis dit directement qu’elle allait tenir la route. Depuis, elle a bien changé, je crois que c’est ce qui explique principalement nos difficultés. Les joueurs doivent se connaître, des liens se créer. Le club a tout fait pour avoir une équipe solide, les joueurs doivent encore trouver la cohésion même si le championnat est déjà bien entamé. Il faut aussi que les consignes du coach soient suivies. Dernière chose: vous avez beau avoir beaucoup de qualités individuelles, si vous ne les mettez pas au service du collectif, ça ne fonctionnera jamais ! C’est ce que je me disais samedi lors du match contre Mons.

Le derby, c’est LE match qui doit permettre de se reprendre. Axel et Mamadou, êtes-vous d’accord avec cela ?

Axel: La rencontre devrait ouvrir la porte à des gens qui ont peu joué auparavant. Si on gagne, on pourra se remettre au travail avec un état d’esprit plus positif ; dans le cas contraire, il faudra garder la tête froide. La saison est encore longue, on peut atteindre l’objectif fixé.

Mamadou: Avant un derby, la motivation vient naturellement. Je ne m’inquiète pas pour dimanche. La victoire est obligatoire sinon on sera vraiment dans le trou et un match nul nous laisserait devant nos doutes.

Un derby particulier en mémoire ?

AP: Celui de l’aller la saison passée parce que j’ai mis un doublé ce qui ne m’arrive que rarement. C’est toujours un match particulier parce que le Pays Vert n’est pas facile à aborder: accrocheur sur son terrain, physique et un esprit de guerrier à nul autre pareil. On a intérêt à marquer les premiers.

MB: Je me suis blessé au Pays Vert l’an dernier, alors imaginez… J’espère que l’équipe va gagner, ça me servira de petite revanche

Le Pays Vert est-il favori ?

AP:Sur son terrain, oui. Psychologiquement aussi. Je pense qu’on a plus de qualités mais il faudra se révolter. Ça m’attriste de voir que ce n’est pas le cas ces dernières semaines. Je ne comprends pas.

MB: Oui parce qu’on est dans une mauvaise passe. le Pays Vert est plus en confiance. J’espère qu’on fera un petit hold-up. Il faudra ne pas baisser la tête en cas de coup dur !

Qu’auriez-vous pu apporter dimanche ?

AP: Ma hargne, mon immense envie, ma présence dans l’impact physique…

MB: De la profondeur et de la vitesse dans le jeu en contre et ma présence sur les phases arrêtées.