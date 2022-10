Un sacré bolide et de belles remorques !

Drôle de cinéma à Enghien

Sixième victoire d’affilée pour Obigies qui ne doute plus de rien même s’il s’en est fallu de peu qu’Enghien ne rafle méritoirement un point. En bon capitaine Jérémy Marlière a sorti son grand compas au bon moment. "Pour l’instant, on a l’impression que si la pièce doit tomber d’un côté, ce ne sera jamais du nôtre, soupire Matthew Verhaeren. Entre la maladresse, la malchance, des décisions arbitrales discutables, on essaie de faire au mieux pour améliorer les choses mais la recette, c’est de continuer à bosser en attendant que la roue tourne. On prend des buts soit à la Pierre Richard soit de ceux venus d’une autre dimension. Sans compter les arrêts des gardiens: deux penaltys stoppés à Isières, un ballon qui frappe le côté extérieur du piquet à Hensies. L’état d’esprit et la combativité sont pourtant bien là." Avec un trois sur quinze au compteur: "La P2 est de plus en plus solide sans compter que les adversaires nous attendent beaucoup plus. L’effet de surprise ne joue plus. On reste l’équipe à battre. Dernière explication: le fait de prendre trop de buts, ce qui nous force à en inscrire davantage et ce n’est pas forcément évident."

Templeuve s’est aussi heurté à un adversaire wiersien venu pour chaque centimètre de gazon et un point au minimum: "On n’a pas été bons, râle Jean-Do Vessié. Jouer, c’est bien mais avoir l’envie de gagner, c’est mieux. Tout le monde n’a pas fait les efforts nécessaires, les consignes n’ont pas été respectées. Quand on joue bloc bas, il faut faire bouger le ballon et ne pas jouer continuellement sur le même flanc. On voit aussi qu’on est dépendant d’Andal dont l’absence fait très mal depuis quinze jours. Et enfin, je pense que certains joueurs se mettent peut-être la pression. Normal avec un groupe jeune !"

Après le couac d’Obigies, Herseaux s’est rapidement remis d’aplomb avec des victoires contre Anvaing et la Montkainoise: "On connaît nos forces. On s’était relâché. Quelques choix forts avant Anvaing, le retour de nos forces offensives ce week-end. Le travail est en train de prendre forme. On avance de la sorte tranquillement derrière les cadors en ne visant que la victoire: je hais le nul !", sourit le coach Julien Deconinck.

Et qui revient derrière ? Estaimbourg, large vainqueur à Isières avec un certain Christophe Desmazières monté à la 41e… Tiens, tiens… N’avait-il pas affirmé qu’il arrêtait irrémédiablement ? Plus qu’une sacrée roue de secours !