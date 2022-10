St-Jean se replace dans le quatuor de tête

Décidément, les semaines se suivent et se ressemblent pour les Rumois qui ont concédé à Estaimbourg B leur troisième revers d’affilée. Une nouvelle défaite qui les plonge dans le ventre mou du classement. Ce nouvel échec, ils le doivent aux joueurs de Steve Roussel qui ont réalisé une jolie prestation aboutie. "Notre victoire ne souffre d’aucune discussion car nous avons pris le match en mains après dix petites minutes de rodage. Au final, le score de 2-1 aurait pu être plus important avec moins de maladresse devant le but. Ce que j’ai surtout apprécié, c’est qu’on y a mis la manière." Grâce à ce succès, Estaimbourg B vient renforcer sa troisième place au classement. "On pourra toujours regretter les trois points perdus face aux B de Velaines mais c’est ainsi. Aujourd’hui, on a confirmé notre bonne forme actuelle avec un groupe qui accepte bien la concurrence."

Les attaquants à la fête

La septième journée aura été marquée par un festival de buts. Les attaquants ont ainsi été sans pitié pour leurs opposants défensifs puisque trente-cinq buts ont été inscrits sur les six rencontres jouées. La palme revient au Risquons-Tout et Velaines B qui ont scoré à neuf reprises. Du côté de Molenbaix B, ça continue à bien aller pour les gars de Grégoire Huvenne qui remplaçait Fred Agboton absent pour la venue de la Montkainoise B. "On a très vite pris le match en mains en posant le jeu au sol. Après un quart d’heure de jeu, on a réussi à plier le match en inscrivant deux buts coup sur coup. À la reprise, c’était vite 4-0, ce qui nous permettait de faire tourner l’effectif pour donner du temps de jeu à tout le monde. La manière était bonne et surtout, pour la quatrième fois d’affilée, on a tenu le zéro derrière, ce qui est toujours bon pour la confiance."

Toujours devant en compagnie de Risquons-Tout, Molenbaix B se rapproche doucement du gain de la tranche même si pour le moment, ce sont les Hurlus qui décrocheraient la timbale. "En marquant neuf buts, Risquons-Tout passe devant nous au classement grâce à leur goal-average. On est toujours dans le coup mais rien ne sert de s’emballer car on doit seulement rencontrer les grosses équipes comme Herseaux B, le Risquons-Tout, Estaimbourg B. Quand on aura passé toutes ces équipes en revue, on pourra vraiment se situer", conclut le T2.