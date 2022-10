Pas de quoi réellement décevoir le coach Edwin Malice qui reste lucide en analysant cette petite baisse de régime: "Il faut reconnaître que Béclers nous a causé beaucoup de soucis malgré des circonstances particulières. L’exclusion précoce de Verhoestraete a été bien compensée par Kenny Chotin qui a livré un très gros match dans le but. En menant 0-1 à un petit quart d’heure du terme, nous nous devions de prendre les trois points mais les joueurs locaux ont joué avec un gros cœur et ont mérité d’engranger leur point. Notre bilan global reste toutefois très positif car nous disposons toujours de la meilleure attaque et de la meilleure défense de la série."

Dimanche, c’est un beau gala contre Luingne B qui sera au programme des Bleu et Blanc qui espèrent renouer avec la victoire à cette occasion. "Ce sera intéressant pour les spectateurs neutres, surtout sur notre terrain qui a bien repris avec les récentes pluies. Dans l’équipe, les renforts de P1 viennent tous avec beaucoup de motivation et une mentalité exemplaire. On ne va évidemment pas s’en plaindre même si, de mon côté, ce n’est pas facile de modifier le onze de base chaque semaine. On essaie aussi de motiver nos jeunes qui s’entraînent bien, à l’image du jeune gardien de seize ans qui a pris place entre les perches ce dimanche", poursuit Edwin qui regrette par contre les blessures de Florent Dubois, de Tom Buffet et du tout jeune Zacharie Aline, touché au genou ce week-end. Ces absences auront peut-être un impact sur la belle dynamique actuelle de Péruwelz B même si beaucoup de joueurs n’ont pas encore eu beaucoup de temps de jeu et attendent dès lors avec grande impatience l’occasion de se mettre en évidence.

Gros morceau à accrocher

Dans le bas du classement, Velaines poursuit sa montée en puissance après un début de saison qui s’est avéré plutôt compliqué. Contre Hérinnes ce dernier dimanche, la victoire semblait sans doute logique mais l’entraîneur Patrick Billiet aura vu une équipe affichant deux visages durant la partie: "Notre première mi-temps était pour ainsi dire parfaite puisque nous menions 0-5 et même si on a galvaudé quelques franches occasions. J’ai retrouvé des milieux de terrain défensifs de grande qualité avec, notamment, le premier match d’Henri Nguenewou, un ancien jouer de Molenbaix qui, en rentrant de blessure, s’est directement comporté en patron. C’est vraiment le style de joueur qui nous manquait pour compenser l’absence de Rémy Malina, lui aussi blessé. Après la pause, j’ai profité des circonstances pour donner du temps de jeu à des garçons à cours de rythme et on a logiquement baissé pavillon face aux Hérinnois."

Les Velainois espèrent poursuivre leur remontée au classement en accrochant bientôt une équipe du Top 5. Pourquoi pas dès ce prochain dimanche contre l’équipe d’Ellezelles ? "On ne fera pas la fine bouche si on prend un point contre cette très belle formation mais on continue à bosser pour réussir à un moment à rivaliser avec les meilleurs. Une bonne nouvelle, c’est qu’on va récupérer plusieurs suspendus et aussi des blessés et que le groupe va à nouveau bénéficier d’un peu plus de concurrence." Comme Malina, Chuin ou encore Bourichon, Lloyd Deplechin devrait ainsi revenir dans un effectif qui espère bientôt montrer le meilleur de ses visages.