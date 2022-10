Les Lessinoises perdent le match au sommet en promotion - « Cela n’a pas été simple de les battre »

En P1, l’OTT a battu Lessines (3-1). "On se fait peur au premier set, où on se prend un 6-0 d’entrée sur les services d’Evie Masure. On recolle malgré tout assez vite et on passe même devant, mais on commet trop de fautes dans le money time pour l’emporter, précise Laurie Goffette. Après, on s’appuie sur Gaëlle Delplanque, notre opposite, déjà impressionnante au premier set, qui a continué à faire à peu près tous ses points au filet ou aux trois mètres. Les autres joueuses ont suivi en restant concentrées en réception et au service et efficaces à l’attaque. Je parlerai d’une victoire collective."