Le derby sourit plus souvent à Tournai

Décembre 2018: un Pays Vert sans repères (3-0)

On approche de la Saint-Nicolas, le Pays Vert s’offre un premier derby au stade Varenne. Avec son "équipe de provinciale", formule du coach Fabrice Milone, Ath vient sans complexe mais aussi sans repères sur la grande pelouse du FC et Mercier se retourne trois fois, Hassan, Pio et Gassama étant les buteurs d’une soirée marquée par le crachin désagréable et le contrôle du SPF-Finances tout aussi désagréable. "On a appris, on était le petit Poucet du derby mais on ne va pas le rester longtemps", prédit alors Adrien Vallera. À mi-championnat, Tournai est un brillant troisième, Ath un dixième classé satisfait.

Avril 2019: une place au tour final était en jeu (0-1)

Les Athois n’auront pas mis longtemps à se défaire de l’étiquette du petit. En guise de conclusion de sa première saison en nationale, le Pays Vert s’offre un derby décisif pour le tour final qu’il n’a jamais visé au contraire de son voisin qui peut se contenter d’un nul pour se qualifier. Tournai fait mieux, s’imposant 0-1 grâce à Bouziane. Réalisme visiteur et gâchis local, la faute aussi à l’excellent Dannel. En s’imposant, les Sang et Or valident leur ticket pour un tour final qui sera infructueux. En perdant, ils y seraient aussi allés, vu les résultats dans les autres matches de la dernière journée, et ils auraient même emmené Ath avec eux. "Dans un derby, il n’y a ni cadeau ni calcul", relève Axel Pio.

Septembre 2019: entrée ratée pour Cannetti (1-0)

On ne se fait jamais de cadeau en derby ! Illustration en tout début de saison 2019-2020: cinquième journée de championnat, la précédente ayant été fatale à Carl Deviaene viré et remplacé dans la semaine par Carmelo Cannetti qui rate son baptême du feu, la faute à Hospied buteur à la 89e. Les Athois tiennent leur premier succès en derby, signent un 10 sur 15, montent sur le podium et maintiennent Tournai la tête sous l’eau, en douzième position… "On n’allait pas leur faire le plaisir de les relancer", sourit Vincent Massy, l’adjoint de Fabrice Milone.

Février 2020: jeu, set et match pour Tournai (6-0)

On a beau être en plein hiver, on ne s’attendait pas à une telle dégelée avec deux équipes pas trop bien dans leur assiette: 6-0 ! Au Varenne, Ath fait peine à voir, encaissant les coups sans broncher. On sent le malaise arriver du côté du CS. Le lendemain, la décision tombe: Fabrice Milone n’est plus coach ! "J’ai tout simplement honte de ce qu’on a montré", avoue François Dubois à l’issue d’un derby à sens unique qui approche les siens de la zone rouge et qui propulse Tournai sur le podium après son coup de moins bien.

Septembre 2021: Ath se déplaît au Varenne (2-1)

La seule présence de Jimmy Hempte sur le banc visiteur rend le premier derby de la saison 2021-2022 spécial car son passage au FC n’aura pas laissé que de bons souvenirs. Auteur d’un doublé, Pio gâche le retour de son ancien coach. Un derby haut en couleur aussi et là, on parle des cartons distribués par le corps arbitral: neuf jaunes et trois rouges alors que l’esprit était correct. "On a terminé à neuf et pourtant, on a manqué de la plus saine des agressivités", ironisait Jimmy Hempte bloqué à un bilan de 4 sur 15.

Mars 2022: les arrêts de jeu sauvent le derby (0-0)

Pour sa première en derby, Jérémy Descarpentries, dont le FC court encore après le tour final, est franco au coup de sifflet final: "Aujourd’hui, on s’est fait chier !" Du moins durant les 90 premières minutes et tant pis pour les spectateurs partis à l’entame des arrêts de jeu, ils ont juste loupé le meilleur ! But de Djité annulé pour une faute discutable au départ de l’action et penalty de Hospied stoppé par Gianquinto: Tournai passe à deux doigts de la défaite, s’en sortant par miracle avec un nul. "Un moindre mal", pense alors le gardien de Sang et Or toujours deuxièmes, ignorant qu’il vivait le début d’une fin de saison calamiteuse.