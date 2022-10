Jean-Luc Verhaeghe a été plus chanceux

Jean-Luc Verhaeghe de Warcoing et Maxime Verzele de Kain sont les deux seuls pronostiqueurs qui ont obtenu un 8 sur 10 au concours de ces 8 et 9 octobre. Et tous deux ont indiqué 3-1 comme réponse à la question subsidiaire alors que le bon score était 2-1 ! Donc, recours au tirage au sort qui a désigné Jean-Luc comme vainqueur lequel offrira le ballon de la semaine aux jeunes de l’AS Obigies. 23 participants ont récolté 7 points. Le (large) podium du classement général s’établit comme suit. 35 : Damien Vantrimpont et Jean-Jacques Casterman. 34 : José Duthoy, Peggy Ladrière et Jacques Bonnier. 33 : Mathieu Bonnier, Francine Detournay, Patrick Manche, Téo Renier, Tom Renier, Romain Ottevaere, Eléana Freytag et Julien Lemaire. Que les lauréats des premières grilles ne s’inquiètent pas : ils recevront prochainement des nouvelles par rapport à leur victoire par courrier ! Juste un tout petit peu de patience…