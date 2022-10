Déclic pour Anvaing mais… des claques à l’Union !

Quatre points séparaient les deux équipes avant la partie, on est monté à sept avec le succès des Anvinois qui ne doit rien à personne mais qui a surtout été facilité par l’extrême passivité des visiteurs en première période, le temps de permettre à Erwan Coppin de déposer sa carte de visite : « Bon, on va faire ça tout de suite, nous disait Gilles Debodt dès le coup de sifflet final parce qu’il avait envie d’oublier au plus vite. Si la mentalité et le caractère ne sont pas là, que voulez-vous faire ? Même à 2-0, je sentais qu’un petit but aurait semé le doute chez l’adversaire mais on n’a jamais su profiter des ballons parfois donnés par Anvaing. À la mi-temps, j’ai demandé à mes joueurs s’ils prenaient du plaisir. Certains feraient mieux de faire marcher leurs jambes que leur langue… La perte de Sakanoko devant complique encore les choses. Il a inscrit quatre de nos cinq réalisations actuelles. »