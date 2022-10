Belle victoire de la N2 du Skill à Blaasveld - Boris Lecomte: « Nous avons bien réagi »

En promotion, l’OTT a fait un match sérieux à Bruxelles-Est (0-3). "Le score ne reflète pas la valeur de l’opposition, précise Yvan Cuvelier. C’est un adversaire avec une réception stable et un passeur et des ailiers expérimentés. Mais avec une grosse faiblesse au centre. Fort heureusement, tout le monde a fait un gros match que ce soit au bloc ou à l’attaque." Constat différent à Frasnes qui a subi à domicile la loi de Binche (0-3). "Et c’est frustrant de ne pas avoir pu finir ce premier set alors qu’on fait jeu égal avec eux, se désole Sébastien Baudry. Après, tous ont fait preuve de moins d’envie, sauf notre libero, Gustavo Guzman, sur tous les ballons en défense." Manque de constance aussi au PVTM, qui a perdu à Tubize (3-1). "La réception n’a pas tenu. Seul Robin Vanmoortel a été régulier à l’attaque", concède Nicolas Anrys.

En P1, le Skill est revenu victorieux du déplacement à Enghien 1-3. Julien Vleminckx, le capitaine local admet la défaite: "C’était un match compliqué pour les jeunes montés de P3 qui jouaient pour la première fois face un bloc aussi bien organisé et d’une telle hauteur."

Succès aussi pour Mouscron à Marchienne-au-Pont (1-3). Défaite par contre, c’est déjà la quatrième d’affilée, pour la formation de Don Bosco qui se cherche encore et est donc revenu bredouille de son déplacement à Charleroi (3-0).

Central en N2 au Skill, Boris Lecomte revient sur la prestation cinq étoiles de son équipe à Blaasveld. "On a bien réagi après notre match à Roulers où on n’a rien pu revendiquer face à un candidat au titre. Ici aussi, on aurait pu craindre une formation qui nous avait d’ailleurs battus en Coupe de Belgique il y a quelques semaines de cela. Cela n’a pas été le cas. Au contraire ! On a pris directement notre adversaire à la gorge. Et on a commis beaucoup moins d’erreurs cette fois-ci, surtout au service. Notre supériorité physique au filet a fait le reste. C’est surtout au niveau de l’ambiance et de la mentalité que cela a changé par rapport à la saison passée. Maintenant quand quelqu’un commet une faute, plus personne ne fait la tête. On se soutient et on se reconcentre directement sur le ballon suivant. Je crois que le premier objectif que s’étaient fixé nos deux entraîneurs, à savoir la création d’un vrai groupe, est en passe d’être atteint. C’est en tous les cas de bon augure pour le prochain match contre Courtrai."