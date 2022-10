Victor Vico souverain pour sa douzième victoire

Fidèle à sa tactique, Victor a allongé la foulée dès le départ donné, et s’est vite retrouvé seul en tête. Alors que l’on sait que la course tracée, Pays des Collines oblige, n’est pas des plus roulantes, Victor a déroulé sa longue foulée au tempo de 3.19 au km pour s’imposer en 39.11 sur les 11,800 km. Vainqueur de la Ronde du Pays Vert en avril, Dylan Hourez a pris la seconde place en 41.20. Kevin Flamme a mis quelques secondes de plus pour terminer en 41.28, soit la même moyenne que Jeff Gustin, en 3.31 au km, quatrième en 41.35. Premier vétéran 1, Sylvain Rolet rentre en 42.31. Classé sixième en 43.36, Sébastien Chenut finit premier chez les V2, en 43.36, tandis que Louis Bralion s’impose en espoirs, rentrant en 23e position après 47.20 de course. Chez les V3, Jean-Marie Vandenheede termine 68e en 52.09 (4.25), tandis que Johan Rogge est le plus rapide V4, tenant le tempo de 5.02 pour un chrono de 59.27.

Vous l’avez deviné ? Chez les dames, c’est une aînée 1… Virginie Dujardin qui a été la plus rapide bouclant la distance en 48.53, soit synonyme de 4.09 au kilomètre. Katrien Dickx, la première "dame", finit 64e en 51.57 (4.24). Suivent: Catherine Dujardin, 80e en 52.44, Noémie Amorison 100e en 54.14, Alexandrine De Smet 106e 54.45, Mireille Duquenne, 107e, Sophie Magnier 116e en 55.15, et Ophélie Pierre, 121e en 55.26. Au nombre de 88, les dames représentaient 22% de la participation avec 28 classées en A1, pour 26 chez les dames et chez les aînées 1. Au classement général provisoire, 12 concurrents ont rejoint les 392 d’après Belœil.